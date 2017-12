Etter nesten 40 år med feilslått narkotikapolitikk er det merkverdig at norske politikere tror på en narkotikapolitikk som baserer seg på nullvisjon og straff.

En endrer ikke kulturen i rusmiljøet ved å sakte, men sikkert gjøre det verre for brukerne. I lys av de siste hendelsene vi har sett i Damsgårdstunnelen er det god nok grunn til å anta at situasjonen for brukerne er mye verre enn den noensinne har vært. Stengingen av Nygårdsparken har resultert i en ny åpen russcene som vi aldri har sett maken til. Det fortelles om voldtekt, sex i bytte mot rusmidler, vold og utrygge forhold for mennesker som ikke har andre steder å gå til.

Norge burde egentlig vært best i klassen, ettersom vi har et ressurssterkt og gratis helsevesen. Vi har tiltak for jobb, boliger og aktivitet som skal være grunnkjernen i ettervernet. Men realiteten er motsatt. 250 mennesker dør av overdose hvert eneste år, og 30 prosent av innsatte i norske fengsler er dømt for brudd på narkotikalovgivningen. Mens to tredjedeler av alle innsatte, tidligere eller nåværende har alvorlige rusproblemer.

Bergen bystyre skal vedta en rusplan for hvordan vi kan bedre hverdagen for dem som sliter mest. Rusplanen i seg selv inneholder få til ingen konkrete tiltak og minner mer om en dårlig orientering, enn en reell plan. Det som skulle vært et klart og tydelig signal fra Bergen kommune om at våre folkevalgte lokalpolitikere jobber hardt for å tenke nytt og liberalt i ruspolitikken, blir isteden et tydelig bevis på hvor handlingslammet byrådet er når det faktisk gjelder.

Det skal gis ros til byrådet som har opprettet sprøyterom, men det er ikke tilstrekkelig nok når det bare er lov å sette sprøyter med heroin. Behøver brukeren å benytte andre rusmidler, blir de sendt i retur til kulden. Ansvaret for å endre forskriften hviler på vår egen regjering, og helseminister Bent Høie, som har stått på bakbena den siste perioden. Behovet for et sprøyterom med flere muligheter er helt nødvendig, men det holder ikke med ett. Flere bydeler trenger sprøyterom i forbindelse med mottaks,- og oppfølgingssentrene.

Det eneste ideelle for å fjerne de åpne russcenene i Bergen ville vært å få alle rusmisbrukere inn på behandling, slik at de kan bli kvitt avhengigheten deres. Siden det verken er kapasitet eller vilje til å gjøre nettopp dette, bør det åpnes for heroinassistert behandling. Venstre og Høyre har begge åpnet for dette i Norge, og ordningen kan drastisk endre hverdagen til de aller tyngste brukerne.

Å tenke at samfunnet en gang for alle skal bli narkotikafritt, er en utopi vi ikke kan stille oss bak. Skal vi kunne skape en ruspolitikk som fungerer, og gi de svakeste det grunnlaget de trenger for å gi dem et tryggere og bedre liv må vi ta til ordet for en rekke ulike tiltak. Legalisering av cannabis, og avkriminalisering av tyngre stoffer, åpne for brukerrom og heroinassistert behandling er bare noen få eksempler på tiltak som kan gi lys i enden av tunnelen.