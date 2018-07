Hva slags liv er det å ikke lenger kunne vise følelser til de du elsker?

For noen blir verden snudd opp ned innen små øyeblikk. For noen kommer beskjeden om at livet aldri vil bli som det var. For noen blir livet en byrde og for tungt å leve.

Likevel vil livet fortsette i uendelig smerte, kun fordi staten nekter dem friheten til å slippe.

Å dø er faktisk det mest naturlige i hele verden. Likevel blir døden ofte fremstilt som noe fremmed og uønsket når man debatterer aktiv dødshjelp. For selv om de aller fleste drømmer om å leve evig, finnes det andre som drømmer om å slippe.

De drømmer om fri fra neddoping, lengsel og den fortvilelsen av å ha mistet det livet de en gang hadde. I dag tvinger staten disse menneskene til å leve, selv om de ikke ønsker noe annet enn å dø.

Staten sier nei til alle som ønsker en verdig avslutning på livet. De sier nei til den tidligere stolte bestefaren som nå har mistet alt han var og alt han elsket. Og de sier nei til de familiene som ikke ønsker annet enn å se deres kjære slippe. Det er ikke bare feil, det er trist.

For hvem er de til å bestemme verdien av et liv? Hvem er de til å tvinge folk til å leve? Hvem er de til å tviholde på det smertefulle livet?

Det er ikke lett å se for seg et liv der alt man ønsker er å dø. Spesielt ikke for oss som er friske og lever godt. Men når det livet man tidligere kjente blir erstattet med sykesenger, sterk neddoping og uendelige timer stirrende i veggen, blir plutselig situasjonen en annen.

Motstandere av aktiv dødshjelp mener at smertelindring er et alternativ til aktiv dødshjelp. Det er det ikke. En person kan neddopes på morfin helt til vedkommende ikke lenger kan føle. Men hva slags liv er det å konstant være avhengig av å dope ned hjernen for å ikke kjenne virkeligheten? Hva slags liv er det å ikke lenger kunne styre sin egen kropp? Hva slags liv er det å ikke lenger kunne vise følelser til de du elsker?

Smertestillende vil aldri bidra til et verdig og godt liv. Fordi for de aller sykeste i samfunnet, for dem som har mistet alt, så har livet allerede forsvunnet. Det er på tide at vi gir disse menneskene et valg. Det er på tide å tillate aktiv dødshjelp.