Fem myter om kreft

DEBATT: Det er ikke alltid lurt å google symptomer.

OVERLEVER: Sannheten er at mange av kreftsykdommene som tidligere ikke kunne kureres, nå kan behandles. To av tre som får kreft overlever, skriver Anne Lise Ryel. Foto: Kreftforeningen

Anne Lise Ryel generalsekretær i Kreftforeningen

Publisert: Publisert 1. mars 2019 07:00







Det kan være vanskelig å orientere seg i jungelen av riktig informasjon om kreft. Det finnes mange myter som ikke alltid stemmer. Dette kan skape unødig utrygghet og redsel.

En utbredt myte er at kreft først og fremst er en sykdom som rammer mennesker i rike land. Sannheten er at kreft hvert år tar livet av flere mennesker på verdensbasis enn aids, tuberkulose og malaria til sammen.

I Norge dør årlig i overkant av 11000 mennesker av kreft. Heldigvis har forskning, bedre behandling og omsorg gjort at overlevelsen for kreft har bedret seg radikalt. I mange fattige land tror folk fremdeles at kreft er ensbetydende med døden, og oppsøker derfor ikke engang lege. Da er mytene blitt livsfarlige.

Anne Lise Ryel. Foto: Kreftforeningen

Alvorlig sykdom bør ikke forties eller gjemmes bort. Åpenhet skaper oppmerksomhet og engasjement. Men vi må også ha respekt for at noen vil holde alvorlig sykdom privat. Man må kunne være seg selv, også når man har kreft.

Dette er noen av de mest vanlige mytene vi får i Kreftforeningen:

1. Alle som får kreft dør av det.

Sannheten er at mange av kreftsykdommene som tidligere ikke kunne kureres, nå kan behandles. To av tre som får kreft overlever.

2. Kreft er smittsomt.

Dette stemmer ikke. Kreft er ikke smittsomt.

3. Brystet må alltid fjernes ved brystkreft.

Hvis svulsten oppdages tidlig og er liten nok, kan det holde å fjerne bare selve svulsten og eventuelt noen lymfeknuter. Stadig flere kvinner opereres med brystbevarende kirurgi. Om lag 80 prosent av dem med mindre svulster får nå beholde brystet sitt. Kvinner som må fjerne hele brystet, tilbys rekonstruksjon, hvis de ønsker det.

4. Det er bare røykere som får lungekreft.

Også ikke-røykere kan få lungekreft. I Norge er det cirka 15 prosent av lungekrefttilfellene som aldri har røkt.

5. Hvis foreldrene har hatt kreft, vil barna også få det.

Bare en liten andel av kreftsykdommene er arvelige. Mellom fem og ti prosent skyldes arv; det betyr at de fleste krefttilfeller ikke er arvelige. Har man en arvelig, genetisk forandring, betyr ikke dette at man kommer til å utvikle kreft, men at man har økt risiko.

Nettopp fordi det hersker usikkerhet rundt kreft og kreftspørsmål, oppstår myter og spekulasjoner. Hvis man er usikker, er det ikke alltid lurt å google, men heller spørre direkte hos noen med fagkunnskap.

For oss er det viktig å både oppmuntre og bidra til åpenhet, samt hjelpe til å vise vei i mylderet av myter og spørsmål.

