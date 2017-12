Det aller verste som kan skje er at soningskøene kommer tilbake.

I Bergens tidende 12. desember gir Torfinn Langeland en tendensiøs beskrivelse av forholdene i fengslene i Norge. Kritikken tar overhodet ikke inn over seg at vi står midt i oppryddingen etter ti år med fengselsøker, forfall og sprengt kapasitet. La oss skru tiden tilbake noen år. Da regjeringen Solberg tok over regjeringsmakten sto 1200 mennesker i fengselskø. 1200 mennesker måtte sette livene sine på vent fordi politikerne manglet handlekraft.

Det ble satt i gang et storstilt oppryddingsarbeid for å håndtere soningskøene. Alternativer som soning med fotlenke og soning på rusinstitusjoner ble økt, og det ble satset på overføringsavtaler for soning i domfeltes hjemland. Det ble også inngått en midlertidig avtale med Nederland for innsatte som skal sone på høysikkerhet.

Resultatene lot ikke vente på seg. Fengselskøen er nå i praksis borte! Soningsavtalen med Nederland er omdiskutert, men uten den hadde vi fortsatt slitt med lange soningskøer. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV ønsker nå å si opp avtalen, og det før vi har kapasitet til å ta unna soningskøen her hjemme.

Det er rett og slett uansvarlig å fly to passasjerfly med innsatte tilbake til Norge uten å kjenne konsekvensene.

Norge trenger politikere med is i magen. Avtalen med Nederland bør fases ut når vi er sikre på at det er plass her hjemme. Regjering er nå i ferd med å realisere den største utbyggingen av nye fengsler på mange tiår. Når Agder fengsel står ferdig i 2020 har vi en annen situasjon. Hva vil Ap, Sp og SV gjøre i mellomtiden? La høysikkerhetsfanger stille seg i lange køer igjen? Fylle fengslene til randen som utfordrer soningsforholdene i Norske fengsel? Utvide bruken av soningsmetoden elektronisk kontroll til å gjelde domfelte med alvorlige straffer?

Vi er klare over at budsjettet for 2018 er stramt. Opprydding krever sitt. Vi har innført en avbyråkratisering- og effektivitetsreform i statlig sektor som også gjelder kriminalomsorgen. Det er fortsatt mulig å drifte kriminalomsorgen mer effektivt. Regjeringen la fram et forslag til omorganisering i forrige periode som kunne frigjort ressurser, men som ble nedstemt i Stortinget.

Oppryddingsarbeidet i kriminalomsorgen tar tid. Vi trenger avtalen med Nederland for å komme i mål. For det aller verste som kan skje er at soningskøene kommer tilbake. Risikoen for dette plager åpenbart ikke venstresiden, men det skal ikke skje på vår vakt.