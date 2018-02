I møte med somaliske innvandrere må vi balansere forholdet mellom forventninger og forutsetninger.

For et par måneder siden la SSB ut en rapport med en rangert liste over innvandrere som klarer å finne seg jobb etter introduksjonsprogrammet. Nederst på listen var somalierne.

Bildet som tegnes i rapporten er gjenkjennelig for meg og sikkert for mange andre. Det er en kjent sak at somaliere i Norge sliter på mange områder, blant annet med forhold knyttet til arbeid, utdanning og integrering.

Men hvis vi ikke forstår årsakene til dette, vil vi ikke kunne løse problemene.

Moderne somalisk historie har store kontraster. Somalia var en gang et av de meste demokratiske landene i hele Afrika. Frie valg og demokratiske prosesser var sentralt i det politiske systemet.

Men landet har gått fra å være det mest demokratiske landet i regionen, til det landet vi ser i dag. Borgerkrigen har vært lang og vedvarende, og mange somaliere har forlatt landet. Dette har somaliere med seg uansett hvor de måtte være.

Det er omtrent 41.000 somaliere i Norge. Den største andelen kom på begynnelsen av 2000-tallet.

Statistikken viser at 83 prosent av somalierne i Norge er under 40 år, og 30 prosent er under 20 år. Det vil si at nesten alle de somalierne som er i Norge var barn eller ikke født da borgerkrigen startet.

Derfor har mange av dem liten eller ingen skolebakgrunn. Det gir negative utslag når det gjelder arbeid, utdanning og integrering.

I Norge er samfunnet og systemet preget av konkurranse på alle områder. Konkurranser somaliere ikke er rustet til å delta i. Det fører til at vi blir hengende etter.

Når sammensetningen av somalierne i Norge er som den er, hvor mange av disse kan forventes å være i arbeid eller i utdanning?

Hvis vi nyanserer bildet og blir mer realitetsorienterte, vil vi forstå hvorfor somaliere i Norge sliter. Somaliere får bedre resultater i land hvor det er færre krav til utdanning for å få jobb. Hva er grunnen til det?

Jeg vil understreke at jeg ikke er fornøyd med hvordan tilstanden er nå. Jeg er den første til å erkjenne at somaliere i Norge har gode muligheter til å lykkes. Likevel vil jeg balansere bildet, og sette ting i sammenheng.

Jeg synes det er urettferdig å sammenligne innvandrere fra krigsherjede land med innvandrere som kommer fra etablerte land der systemet fungerer bedre. De sistnevnte vil ha bedre resultater.

Det er mange somaliere som føler seg urettferdig behandlet. De mener det fokuseres for mye på utfordringene. Når det kommer til mulige forbedringer, påstås det at systemet ikke tillater at det fokuseres på enkelt grupper eller etnisiteter.

Men realiteten er at folk kan ha ulike behov som krever ulike tilnærminger og tilpassede tiltak.

Samfunnet må tørre å positivt diskriminere en gruppe for å bedre situasjonen gruppen befinner seg i. Somalierne er en gruppe som trenger støtte for å kunne gjenreise seg, men de møter press som er nesten umulig å håndtere på dette tidspunktet.

Her trenger man å balansere forholdet mellom forventninger og forutsetninger.

Jeg er sikker på at somaliere som gruppe vil se annerledes ut om 10–15 år. Det trengs tålmodighet og målrettethet.

Vi har erfaringer som beviser at tilpassede og målrettede tiltak virker og gir gode resultater. Hvis det hadde vært litt flere slike tiltak, er jeg sikker på at situasjonen ville bedret seg.

Jeg vil minne somaliere på at vi har alle muligheter for å kunne lykkes her i landet. Somaliere er kjent som et hardtarbeidende folk, og tross alt er det mange somaliere som bidrar mye i dette landet. Hvis vi vil, kan vi lykkes her i Norge også.

Vi kan klare å komme videre. Den negative oppmerksomheten vil ta slutt før eller senere.

Jeg vil minne majoritetssamfunnet på viktigheten av å se helheten og sette ting i perspektiv.

Norge er kjent for å vise solidaritet og medfølelse. Det er jeg glad for, men vi somaliere trenger litt mer av det. Dette kan man gi oss i form av tålmodighet og nyanserte fremgangsmåter.

Det trengs balanse, realitetsorientering og målbevissthet fra alle parter.