Ja, en kan saktens spørre seg, både i og utenfor KrF i disse dager. En av dem som velger å spørre seg, er en kjent og kjær kvinnelig SV-politiker her i byen. Spørsmålet henger på veggen på kontoret hennes i Bergen rådhus. Et tankekors for høyrefløyen i KrF som fremstiller SV som et skrekkens eksempel?

Begrepet kristensosialist er ikke noe nytt begrep verken i SV eller i andre sosialistiske partier. Teologen Berge Furre er kanskje en av de viktigste personene i SVs historie. Men også politikere av nyere dato slutter seg til.

Den yngste stortingsrepresentanten i Norge, Freddy André Øvstegård (SV), mener partiet hans ønsker at religion skal være synlig i det offentlige rom, ifølge en artikkel i Vårt Land 19.01.18 (abo). Han får delvis støtte fra tidligere miljøvernminister for SV, Helen Bjørnøy, som også er prest:

«SV er ikke bygd på kristne verdier, men det er et verdiorientert parti, og har plass for alle som ønsker en verdiforankret politikk, enten dette er begrunnet i en kristen tro eller et annet tros – eller livssyn. Man kan være verdiorientert selv om man ikke er tilknyttet kirken».

Det er derfor med undring at en som kristensosialist lytter til utsagn fra høyrefløyen i KrF, som er tydelige på at de heller vil velge et samarbeid med Fremskrittspartiet enn med SV. På hvilket verdigrunnlag kan de forsvare et slikt standpunkt? SV er da på ingen måte avkristnet? Og når ble religion politikk, og når ble politikk religion?

Som kristensosialist holder jeg dem atskilt. Jeg slutter meg til Helga Haugland Byfuglien, biskop og preses i Bispemøtet, sine kloke ord i Dagbladet 24.10.18:

«Kirken skal ikke lage praktisk politikk der vi mener noe om antall kvoteflyktninger eller konsesjonsrunder i oljenæringen. I flyktning- og asylpolitikken finnes det ulike praktiske løsninger for å hjelpe mennesker i nød og redusere årsakene til at mennesker flykter. Ulike politiske løsninger kan være like moralsk høyverdige».

Det er mange veier til Gud. Kanskje er det slik at de som frykter å endre kursen mot venstre, kan risikere å bli behagelig overrasket over SV som politisk samarbeidspartner – fra sak til sak.