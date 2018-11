Jeg ble presset til å sende assisterende fylkesmann til Palestinakomiteens markering.

Den 14. mai 2008 i Forum kino var det en 60-årsmarkering av Israel som selvstendig stat. Arrangører var blant annet Kristne Ambassade Jerusalem og avisen Norge Idag. Daværende ordfører i Bergen, Gunnar Bakke, og jeg som fylkesmann i Hordaland var invitert som gjester.

Da den israelske ambassadøren Miryam Shomrat ankom Forum kino denne dagen, ble hun møtt med plakater hvor det sto «Israel 60 år med etnisk rensing» og «Bakke, Sæle og Jensen på lag med mordere». SVs gruppeleder i Bergen Oddny Miljeteig støttet demonstrantene.

Den 15. mai arrangerte den lokale Palestinakomiteen en såkalt «katastrofe-markering» som markeres 15. mai hvert år, dagen etter Israels uavhengighetsdag. Både ordfører Bakke og jeg som fylkesmann ble invitert til å være til stede på Palestinakomiteens markering. Jeg takket nei til denne invitasjonen og tenkte heller ikke å sende noen annen representant fra fylkesmannsembetet.

Etter politisk press fra SVs Oddny Miljeteig mottok jeg følgende e-post fra departementsråden i Administrasjonsdepartementet (som ble styrt av en SV-statsråd): «Det er viktig at Fylkesmann-institusjonen representerer vedtatt politikk i alle sammenhenger. I og med at disse arrangementene foregår på to etterfølgende dager, kan det oppfattes som en politisk markering hvis fylkesmannsembetet lar seg representere på bare den ene».

Jeg takket fortsatt nei, under henvisning til at det er forskjell på å delta på en stats 60-årsmarkering hvor landets øverste myndighet i Norge, ambassadøren, holder hovedtalen og et arrangement av den lokale Palestinakomiteen i Bergen. Jeg ble likevel presset til å sende assisterende fylkesmann til Palestinakomiteens markering.

Jeg forteller denne historien for å vise hvilke politiske krefter Knut Arild Hareide vil gjøre KrF avhengig av. Det hører og med i det store bildet når det gjelder Israel, at Aps nærmeste politiske medarbeider LO har vedtatt full boikott av Israel, og at viktige Ap-kommuner som Trondheim og Tromsø har gjort boikottvedtak rettet mot Israel.