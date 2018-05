Ved å ta i bruk nettbrett i barnehagen, motvirker man faktisk sosiale skiller.

«La barna slippe nettbrett i barnehagen, de bruker det altfor mye ellers.» Dette er noe jeg som barnehagelærerstudent har fått høre gjentatte ganger både i og utenfor barnehagesektoren.

Da tenker jeg at de ikke har sett gode argumenter for å bruke nettbrett i pedagogisk arbeid med barn. Men nettbrett i barnehagen trenger på ingen måte å føre til mer inaktive barn. Tvert imot.

Barnehagen skal kunne endre seg i takt med samfunnet, og vi ser at barndommen i dag er «digital». Et av argumentene for digitalbruk i barnehagen, er å motarbeide sosiale skiller. Sosiale skiller henger sammen med digitale skiller. Alle barn har nemlig ikke lik tilgang til digitale verktøy hjemme – alt fra nettbrett til internett, mobil, kamera og så videre.

Et viktig poeng er at digitale skiller ikke bare skyldes ulik tilgang til digitale muligheter, men også kvaliteten på tilgangen barna får. Bruken av nettbrett i barnehagen skal være noe annet enn bruken hjemme. I barnehagen er nettbrettet et av mange pedagogiske verktøy som tas i bruk når det gjelder barnas lek, kreativitet og læring.

Når barnehagelæreren tar utgangspunkt i det barnet er opptatt av, for eksempel et spill, så kan det skape en inngangsport til læreprosesser hos barnet. Nettbrettet barna bruker i barnehagen, skal med andre ord alltid brukes sammen med en ansatt i barnehagen, og bruken skal ha en hensikt.

Dersom du ser ditt barn eller barnebarn ta i bruk nettbrett i barnehagen, så oppfordrer jeg deg til å spørre barnehagelæreren om hva barnet har brukt det til og hvorfor. Kanskje får du samtidig noen gode tips til apper du kan bruke sammen med barnet?

I dag finnes en mengde ulike apper til bruk både inne og ute. Jeg vil blant annet nevne Geocaching app. Geocaching er en internasjonal aktivitet, som går ut på å finne ulike poster i naturen. Aktiviteten er både spennende og aktiviserende for små og store. Har du et barn, eller kjenner et barn som er interessert i fly? Hvorfor ikke bruke appen Flightradar24 neste gang dere er ute på tur? Appen gir informasjon om de ulike flyene som dere måtte se på turen, hvor flyet kommer fra og hvor det er på vei.

Det finnes et hav av muligheter for deg som ønsker å bidra til å gjøre den digitale barndommen til aktiv, lærerik og ikke minst gøy for dagens barn og unge.

Den digitale barndommen blir det vi gjør den til.