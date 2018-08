Avstanden mellom politisk retorikk og virkeligheten i forsvarets operative avdelinger har aldri vært større.

Inge Andre Utåker avlegger Hæren en visitt i et debattinnlegg BT 26. august.

Han skriver «Hva oppnår politikere når de siterer en general på at Hæren er så liten at den bare kan forsvare en bydel i Oslo? Alternativt kan vi forsvare ett ilandføringsanlegg for olje og gass på en effektiv måte – forutsatt at vi hadde luftvern, hvilket vi ikke har.» Den generalen var meg, og jeg uttalte det til TV 2 for ti år siden.

Men dette er minst like riktig i dag, det vet både forsvarsledelsen og politisk ledelse godt. Under angrep fra et klassisk mekanisert korps, som for eksempel Russland har mange av, er den norske Hæren en irrelevant størrelse, akkurat som at våre havområder er så store og kysten så lang, at sannsynligheten for at Sjøforsvarets fartøyer vil være på rett sted til rett tid er liten.

Påpekningen er i seg selv lite interessant, da et klassisk mekanisert angrep på Oslo er bortimot utenkelig, og i resten av landet lite sannsynlig. Det viktige for meg den gang var å bidra til en realitetsorientering om utgangspunktet for forsvarsplanleggingen. Som grunnlag for nytenking. Det er jo greit å vite hvor du er når du tar ut kurs mot nye mål.

Det er derfor skuffende å oppleve Høyres retorikk. Det er mye bra i langtidsplanen hvis den følges opp med midlene som trengs. Men å fremstille det som om den har løst dagens problemer med reaksjonsevne og utholdenhet, er direkte villedende.

Enda mer skuffende er det å høre de som tjenestegjør i forsvarets operative avdelinger fortelle om sin hverdag. Beskrivelser som forteller meg at avstanden mellom politisk retorikk og virkeligheten i avdelingene aldri har vært større.

Vi trenger mer åpen, ærlig og reell debatt med utgangspunkt i dagens realiteter og nye utfordringer, ikke villedende markedsføring. Det handler faktisk også om tillit til vårt demokrati.