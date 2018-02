Folkebiblioteka, kulturskulane og ungdomsklubbane har vorte taparane i den kulturpolitiske ressurskampen, og må no bli prioriterte.

Vi treng meir kultur retta mot born og unge gjennom dei etablerte kulturinstitusjonane. Framleis er tilgangen i for stor grad bestemt av lommeboka, kva bakgrunn du har, og kvar i landet du bur.

Korleis kan vi best leggje til rette for korpsguten, kunstnaren, kinogjengaren, fotballjenta og det komande talentet?

Den norske kulturlova vektlegg at alle skal få høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleve eit mangfald av kulturuttrykk. Dette er eit statleg og kommunalt ansvar. Diverre sikrar ikkje dette anna enn eit visst minimum.

Arbeidet med regional plan for kultur for Sogn og Fjordane 2019 – 2022 er i gang. I planprogrammet er det overordna målet kultur for alle. I den nye kulturmeldinga regjeringa arbeider med, er det ikkje naudsynt å finne opp krutet på nytt.

Eg meiner, som fleire andre, at ein bør ta tak i dei utfordringane som Enger-utvalet la fram i Kulturutredninga 2014. Utgreiinga peikar på at den kulturelle grunnmuren – mellom anna folkebiblioteka, kulturskulane og ungdomsklubbane – har sakka akterut.

Desse har vorte taparane i den kulturpolitiske ressurskampen, og må no bli prioriterte.

Vi treng meir likeverdige tilbod i kommunane i heile landet. Vi treng eit lokalt kulturløft.

For å oppnå eit mangfaldig kulturtilbod, er det naudsynt med ei omfattande økonomisk støtte frå det offentlege for å utnytte potensial og sikre alle kulturell deltaking og oppleving.

Kulturbarometeret frå Statistisk sentralbyrå viser at det er ein klar samanheng mellom inntekt og bruk av kulturtilbod i samfunnet. Pris er ein av fleire faktorar som er med på å ekskludere. Kva med å fjerne pris som hindring, og gje alle born og unge ein «smak» av kulturskulen med til dømes eit tre månaders gratis tilbod?

Å bli tidleg engasjert i eit mangfald av kulturaktivitetar er viktig for å bli ein kompetente kulturbrukarar. Har du ikkje brukt biblioteket eller besøkt eit teater før, veit du ikkje kva det inneber, og mange held seg vekke frå det fordi dei kjenner seg usikre eller framande.

Difor er kulturavdelinga i kommunane er svært viktig for lag og organisasjonar, kunstnarar, profesjonelle utøvarar og frivillige. Enger-utvalet peikte på at den kulturelle grunnmuren i det lokale kulturlivet er nedprioritert, og ikkje har fått tatt del i det kulturløftet som har vore.

Dermed kan vi seie at også lokalt frivillig kulturarbeid indirekte har vore nedprioritert.

For elevar i byane er eit besøk på kunstmuseet i byen ganske enkelt, men for elevar i kommunane rundt er det ei utfordring med omsyn til tidsbruk og transportutgifter.

Her bør ein få på plass verkemiddel som syt for at ein i regionen sikrar ein betre og likare tilgang til å få oppleve dei kulturinstitusjonane og kulturfyrtårna som finst. Ligg ein kommune langt unna ein stad med eit større kulturtilbod, vil det vere behov for å ha eit breiare kulturtilbod lokalt.

Dette vert ikkje tilstrekkeleg tatt omsyn til i kulturpolitikken.

Den kulturelle skulesekken (DKS) er til dømes eit vellukka nordisk kulturdemokratiseringstiltak for å motverke klassekulturell ulikskap. I distrikta der det kan vere langt til dei store kulturinstitusjonane, vil dette vere viktige tiltak som bør utviklast og supplerast vidare.

Når rammeoverføringane til kommunane aukar, må det også syne att i kulturbudsjetta. Staten styrer i liten grad det kommunale kulturarbeidet gjennom lovgjeving og øyremerkja støtteordningar.

Kultursektoren kan fort bli ein salderingspost i økonomiske nedgangstider fordi andre sektorar har sterkare juridiske bindingar.

Vi veit at utgifter til kultur påverkar kulturtilbodet i stor grad, og at kommunane sine føresetnader for eit godt kulturtilbod varierer mykje. Difor bør staten leggje til rette for ei betre samordning mellom stat, fylke og kommune og jamne ut geografisk fordeling av kulturmidlar.

Skal vi ha eit lokalt kulturløft og kultur for alle, er det kanskje øyremerkja statlege midlar som må til.