I går opplevde jeg en nestenulykke på gang- og sykkelveien mellom Paradis og Nesttun som kunne ha skadet fire voksne personer - to på sykkel, og to gående, samt en hund og et barn i en barnevogn. Veien er ca. tre meter bred, og det er ikke mulig å passere mer enn to, maks tre om gangen på samme tid.

Man har ganske god oversikt på denne veien, og jeg så i god tid at jeg måtte passere midt mellom de to gående. Den ene gikk i samme retning som jeg skulle, altså med ryggen mot meg med hund, og den andre personen med barnevogn kom mot meg.

I det jeg gjorde tegn til å skifte bane, kjente jeg et voldsomt vinddrag på venstre side. En mann i gul sykkeljakke, med batteriet på elsykkelen godt plassert bak, kom trøende med stor eksplosivitet og en fart på minst 40 km/timen, og brøytet seg vei midt mellom oss alle.

I stedet for å senke farten og gi tegn med sykkelbjellen, så valgte han å beholde farten, og til og med kanskje øke den for å komme forbi. Han skulle kanskje både sette rekord, og trodde kanskje han kjørte en liten elbil.

Jeg har stor sans for elsykler, det er et fint fremkomstmiddel. Men man må tenke på at den er mye tyngre enn andre sykler, og med høy fart kan den gjøre stor skade.

Denne gang- og sykkelveien er sterkt trafikkert spesielt mellom kl. 15-17, og brukes iherdig av både gående og syklende barn og voksne, folk på tur med hunden, folk på rulleski og de som tror de kjører en liten elbil, men som da i virkeligheten er en elsykkel.

Som syklist er jeg ikke så redd biler i trafikken, de er stort sett forutsigbare fordi de følger vanlige trafikkregler. Men andre syklister er jeg livredd, fordi de oftere er uforutsigbare.

Min oppfordring er naturlig nok: Tilpass farten og bruk sykkelbjellen! Du kommer tidsnok hjem likevel.

