Er det mulig å lokke til seg kresne nordmenn?

Mulighetene for å lokke kresne nordmenn ligger i å pakke inn opplevelsene, skriver Nina Broch Mathisen. Her nyter turistene utsikten fra fjellet Hoven i Loen. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Debattinnlegg

Nina Broch Mathisen Direktør i Innovasjon Norge

Reiselivsnæringen er blant næringene som ble rammet først og hardest og trolig lengst av covid-19. Næringen møter stengte grenser fra de fleste markedene. 57 prosent av markedet er blitt borte over natten. Kurs- og konferansemarkedet har uteblitt, store arrangementer er utsatt eller avlyst.

Nå har grensene åpnet seg for Norden, men det ser ikke ut til at det vil komme mange turister til Norge og Vestlandet. Dansker utgjør en liten andel av utenlandsk turisme og bruker lite penger her sammenliknet med turister fra andre land. I tillegg reiser de stort sett i vinterhalvåret for å stå på ski.

Finnene vil heller ikke utgjøre forskjellen vi trenger, og de få som kommer, reiser til Troms eller Finnmark. I en undersøkelse gjort av Innovasjon Norge svarte 59 prosent av befolkningen at de helt sikkert skal på norgesferie denne sommeren, men bare 33 prosent var godt i gang med å planlegge ferien. Veldig mange sitter derfor på gjerdet og vil ta ferien på sparket.

Reiselivsnæringen er helt avhengig av at nordmenn ferierer i eget land, men ønsker vi det?

BT skriver 21. juni at bare polakker bruker mindre penger enn nordmenn på norgesferien. En nordmann på ferie på Vestlandet bruker i gjennomsnitt 990 kroner i døgnet, sammenliknet med 1240 kroner pr. døgn for andre nasjonaliteter.

Hovedgrunnen til nordmennenes lavere forbruk er at flere enn seks av ti overnatter på egen eller lånt hytte. I 2019 var 12 prosent av overnattingene på feriereiser i vårt eget land på hotell. I motsetning tilbringer vi mer enn halvparten av overnattingene på hotell i utlandet.

Nina Broch Mathisen Foto: Cicilie S. Andersen

Det vil bli krevende økonomisk for næringen fremover, men hva kan vi gjøre? Er det mulig å få nordmenn til å overnatte på hotell fremfor å bo hos svigermor eller på egen hytte? Jeg tror at det er mulig til å bruke mer penger, men vi må bli fortalt hva de skal brukes på.

Nordmenn vil ha autentiske opplevelser. Vi vil ha god, lokal mat og er villige til å betale for det, men vi blir sure når vi må betale 200 kroner for en dårlig fiskesuppe. Vi vil være i aktivitet og vi er ønsker å gjøre ting vi ikke gjør i hverdagen.

Mulighetene ligger i å pakke inn opplevelsene, selge mer enn én tjeneste. Slik kan reiselivsbedriftene tjene mer, og vi som gjester blir fornøyde. Eksempelvis har De Historiske utviklet sidersafari på Hardangerfjorden og «Sykkeldrøm på Vestlandet». Kombinasjonene har truffet markedet godt.

Bergens hoteller sier de har lite belegg i sommer, men byen har utrolig mulig å by på. Er reiselivsbedriftene flinke nok til å selge pakker som inkluderer overnatting, matopplevelser, guidede turer eller zipline på Ulriken, er mulighetene mange. Mange er villige til å betale for unike opplevelser og god mat.

Selv har jeg reist til Alta under Finnmarksløpet. Sjelden har jeg brukt så mye penger på en helg, men jeg satt igjen med gode minner og en oppfatning av at turen var verdt hver krone.

Reisemønsteret vil sannsynligvis endre seg. Det blir ikke som det var før korona. Vi vil ikke reise like langt og det vil bli konkurranse om gjestene. Bransjen må bli bedre til å skape opplevelsene som både kresne nordmenn og utlendinger vil ha fremover.