Familieliv er ikke for pyser

DEBATT: Det er ekstra trøkk på familiekontoret rundt skolestart. Er det ferien sin feil?

FERIESLITASJE: Det er ekstra trøkk på telefonen på familiekontoret rundt skolestart og like inn i det nye året, skriver innsenderne. NTB SCANPIX (Illustrasjonsfoto)

Rebekka Skaar og Håvard Sætre Familieterapeuter ved Bjørgvin Familiekontor

Sommeren er over, og på familiekontoret venter vi på at telefonlinjen igjen skal gløde rødt etter at familier har holdt på å gå i oppløsning, druknet i altfor mye fritid og forventning.

Dette er i alle fall en vanlig vinkling i aviser og ukeblader på denne tiden av året, tilsvarende tiden etter juleferien. Og ja, det stemmer nok at det er ekstra trøkk på telefonen hos oss rundt skolestart og like inn i det nye året.

Det er tid for å brette opp ermene og ta tak på ny. Eller er det noe med ferien, fritiden og nærværet av partner og barn i store doser, som skaper vansker?

Noen av oss har planlagt ferien veldig godt, for andre er fraværet av plan avgjørende for feriefølelsen. Noen trives hjemme i ferien, andre må vekk. Ønsker man forutsigbarhet eller eventyr, ønsker man aktivitet eller er det et mål å gjøre minst mulig? Oppsøker man stillhet eller folkevrimmel? Eller kanskje noe midt imellom?

FAMILIETERAPI: Rebekka Skaar og Håvard Sætre jobber ved Bjørgvin familierådgivning.

Dersom familien enes om hva som er å foretrekke og har råd til det, er det duket for ferie uten friksjon, med høy grad av den etterlengtede, deilige feriefølelsen. For de fleste må nok forskjeller uansett håndteres internt i familien. Kanskje far vil på stranden mens mor vil klatre? Eller spriker både alder, behov og interesser hos barna?

Da trengs kompromisser, gjerne av både det kreative og rause slaget. For å være raus og kreativ trengs det overskudd, tillit og evne til å gi og ta.

Vi tenker gjerne på ferien som noe mer enn bare fri fra jobb, og har forventninger og behov knyttet til disse ideene. Vi har med oss særtrekk og vaner inn i parforholdet, og lar oss også påvirke utenfra. Storfamiliens forventninger om besøk, andres fremstilling av perfeksjon og lykke på Instagram og Facebook påvirker oss. Presset rammer foreldre, og ikke minst de unge i familien.

Familieliv er definitivt ikke for pyser. Men er det ferien sin feil?

Mye tyder på at ferie og høytider er med på å forsterke den allerede eksisterende stemningen. Par som på forhånd har hatt det vanskelig i forholdet, er gjerne de som får kjenne på vanskene med felles fritid. Vi blir synlige for hverandre på godt og vondt.

Kanskje har hverdagen vært travel, og når man skal være sammen over tid, oppdager man at man ikke lenger kjenner partneren så godt eller føler det samme for hverandre.

Dersom stemningen er stresset og anspent, har ikke raushet og kreativitet gode vekstvilkår. Det å lukke øynene, krysse fingrene og satse på at ferien løser opp i dårlig stemning, er ikke den sikreste suksessformelen.

Dessverre hjelper det heller ikke å utpeke partner eller svigerforeldre som feriens syndebukker. Tvert imot er det åpne øyne og ører som skal til. Tid. Høre på hverandres ønsker, interesser og behov.

Forsøk å sette ord på forventninger, kanskje lage en liste med egne topp tre ønsker? Alle ønskene kan ikke innfris, men det hjelper overraskende godt å dele dem for deretter å bli hørt. Dette gjelder både store og små.

Noen familier har større utfordringer med uoverenskomster, forakt og fiendtlighet. Mønstre som er vanskelig å endre, avstand som er vanskelig å gjøre mindre. For noen par og familier vil det være nødvendig og nyttig å søke hjelp. Heller før enn seinere. Familiekontorene er allment tilgjengelige og koster ingen ting. Her tilbys kurs og samtaler for par og foreldre med ulike utfordringer.

Undersøkelser i familievernet viser at par og foreldre i gjennomsnitt oppsøker hjelp hele seks år etter at problemene oppsto.

Det er seks ferier det, som kanskje kunne vært langt hyggeligere.

Publisert 17. august 2019 10:37