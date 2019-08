Vi må jobbe mot en «blendahvit» regjering

DEBATT: I går stemte jeg ikke på de «kronisk norske» navnene.

TREGT: Arbeidet med å få kvinner i ledelse går tregt, men arbeidet med å få innvandrere i ledende posisjoner går tregere, skriver Iver Neptali Belle-Ramos. Heiko Junge / NTB scanpix

Iver Neptali Belle-Ramos Prosjektleder i Bergen Opportunity

I går forhåndsstemte jeg. Jeg ga blant annet enkeltstemmer til Abdullahi Elmi Ibrahim, Vasan Singaravel, Francine Mbanza Jensen og Camilla Ahamath.

Hvorfor stemte jeg slik? Vi har en blendahvit regjering. Oddsen for at innvandrere blir valgt inn, er svært lav.

Arbeidet med å få kvinner i ledelse går tregt, men arbeidet med å få innvandrere i ledende posisjoner går enda tregere. En kartlegging gjennomført av PA Consulting Group viser at kun tre av Norges 50 største selskaper har ledere med flerkulturell bakgrunn i konsernledelsen. Dermed går vi glipp av mange ledertalenter.

Tendensen i de store, norske selskapene er også tydelig her i Bergen. I politikken, næringslivet og det offentlige. I frivilligheten og i akademia.

FLERKULTURELL: Iver Neptali Belle-Ramos har selv norsk-peruviansk bakgrunn. Cecilie Bannow

Det er bakgrunnen for at Bergen Opportunity ble startet, for å åpne dørene til høyere stillinger for personer med innvandrerbakgrunn. På to uker kom det inn 250 søknader og nominasjoner fra innvandrertalenter i regionen. Like gledelig var det at erfarne ledere på tvers av bransjer lot seg engasjere og har blitt mentorer.

Innenfor politikken har vi etter hvert fått mange kvinnelige ledere i sentrale posisjoner. Hvorfor kan ikke samme rekruttering skje for innvandrere?

I går stemte jeg ikke på de «kronisk norske» navnene, fordi Bergen trenger flere dyktige politikere med flerkulturell kompetanse.

Bruk stemmeretten til å få frem et mer mangfoldig bystyre!

Publisert 17. august 2019 19:11