DEBATT: Som tjukk, er jeg en vandrende skyteskive for helsepolitiet. De vil gjerne fortelle meg et og annet om meg og min helsetilstand.

Privat

Her om dagen fikk jeg tilsendt en melding fra en ung dame som i lengre tid hadde psyket seg opp til å gå i bikini på stranden. Hun ønsket å gi datteren som skulle være med en positiv opplevelse, uten å lempe sin skam og forakt for egen kropp over på datteren.

På stranden ble hun møtt med kommentarer og blikk. Hun endte opp med å skamme seg, og følte ikke at hun var et godt nok forbilde for datteren sin.

Disse kommentarene og blikkene er for mange av oss velkjente. Det er blikk som borer seg fast i deg, og gjør at du har mest lyst til å forsvinne. Det er disse blikkene som gjør at du heller sitter inne om sommeren i stedet for å kose deg på stranden.

Hvorfor stilles det så mange krav for hvem som skal få lov til å vise seg lettere antrukket på offentlig strand og ikke?

Selv har jeg opplevd at folk dytter borti hverandre, peker og ler, og tar snikbilder. Som tjukk er jeg en vandrende skyteskive for helsepolitiet som gjerne vil fortelle meg et og annet om meg og min helsetilstand.

Hadde jeg fått en krone for alle gangene jeg har fått slengt etter meg kommentarer om kroppen min, trusler om både drap og voldtekt og slanketips, hadde jeg kanskje ikke blitt rik, men jeg hadde kunnet kjøpe meg noe fint.

Helsepolitiet bryr seg svært sjelden om helsestatusen til tynne mennesker. Jeg tror vi har en langt høyere terskel for hvor tynn man har «lov» til å være enn for hvor tjukk man har «lov» til å være. Pluss at vi bare tar for god fisk at tynne mennesker er sunne, hva nå enn «sunn» betyr.

Å være overvektig i dagens samfunn, er ekstremt stigmatisert og gir en forventning om at man er lat, mangler viljestyrke, er mindre intelligent og mindre suksessfull enn sine tynne medmennesker.

Overvektige diskrimineres på arbeidsplasser, i helsevesenet, undervisning, mediene og personlige forhold. Å bli tilsidesatt i samfunnet på bakgrunn av hvordan du ser ut, er ikke sunt for psyken.

Det er åpenbart svært provoserende med tjukke mennesker, og enda verre blir det når de i tillegg er komfortable i egen kropp og med det nekter å innfinne seg tjukkasens rolle i samfunnet – nemlig som skamfull selvhater som forsøker å ta minst mulig plass.

Jeg tar plass, og jeg krever min plass.

Jeg ønsker meg et samfunn der vi behandler hverandre med respekt og likeverd, uavhengig av utseendet. Jeg mener livskvalitet trumfer fettprosent, og helsepolitiet skal ikke få stoppe verken deg eller meg fra å gå på stranden.

For å få en bikinikropp er det faktisk å bare ta på seg en bikini. Så lenge det er sommer og du har en kropp, har du en sommerkropp, og med mindre du har et intenst ønske om å skulle bli en strand, er det heller ingenting som heter strandkropp.

