DEBATT: Legalisering er krevende. Men Norge er nødt til å ta ansvar.

André Nilsen Styreleder i Normal Norge

Øystein Schjetne skrev nylig i BT at cannabis bør forbli ulovlig, fordi det fortsatt eksisterer ulovlig omsetning av cannabis der man har legalisert cannabis.

Hvem trodde at all illegal omsetning av cannabis ville forsvinne ved legalisering? Noen vil dessverre alltid bryte loven. Men å la kriminelle ha monopol på cannabis fordi konkurransen er tøff, er farlig latskap.

I Canada legaliserte man for knapt ett år siden. Det er spesielt å kritisere effekten av reformen etter så kort tid, spesielt når man selv forsvarer en politikk som etter mitt syn har økt alle problemer knyttet til rus i samfunnet de siste 50 årene.

Forbudslinjen er symbolpolitikk som gjør vondt verre for dem som sliter med rus. De fleste som bruker cannabis, er friske fungerende individer, mens én av ti er sårbar for avhengighet, fordi man sliter med psykiske eller fysiske problemer. Cannabis er selvmedisinering for dem.

Ingen av disse gruppene får bedre liv av å bli stigmatisert og straffet.

Det er enkelt å bare forby og spre skremselspropaganda. Da slipper man å forholde seg til virkeligheten. Legalisering er krevende. Det skal reguleres, kontrolleres og informeres til samfunnet.

Endring tar tid, men Norge er nødt til å ta ansvar og innse at forbudet gjør vondt verre.

