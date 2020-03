Vi er ikke ferdig utlærte om dysleksi

Mennesker med lese- og skrivevansker er en like sammensatt gruppe som befolkningen for øvrig.

I gjennomsnitt har to til fem elever i hver skoleklasse vansker med lesing og/eller skriving, skriver professor emerita Turid Helland. Foto: Dovzhykov Andriy / Shutterstock / NTB scanpix

Debattinnlegg

Turid Helland Professor emerita, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Norge har en statsminister, og en nylig avgått kunnskapsminister, som kan fortelle om sin dysleksi. Det er flott at vi har ledere som er åpne om vanskene sine, og som står frem og forteller om hvordan det er å ha slike vansker.

Erna Solberg staver ord feil, og Trine Schei Grande gruer seg for å lese høyt. Ikke alle lykkes på samme måte som våre to ministre. Muntlige ferdigheter, å kunne skrive, lese og regne defineres som grunnleggende ferdigheter. Å mestre disse ferdighetene er avgjørende for å kunne delta aktivt i arbeids- og samfunnsliv.

Det kan være ulike årsaker til at noen barn og unge strever med å tilegne seg disse ferdighetene. I gjennomsnitt har to til fem elever i hver skoleklasse vansker med lesing og/eller skriving.

Å få vite at problemet kalles dysleksi, og at det ikke har noe med intelligens å gjøre, er som regel en lettelse for den det gjelder.

Mange ulike faggrupper forsker på dysleksi, skriver Turid Helland. Foto: Walter N. Wehus, UiB

For godt og vel hundre år siden ble det oppdaget enkelte kuriøse tilfeller av ordblindhet hos begavede gutter. Det var leger som beskrev disse tilfellene i medisinske tidsskrift.

I dag er dysleksi en alminnelig kjent betegnelse på en disposisjon som gjør at lesing og/eller skriving blir vanskelig. Gruppen «dyslektikere» er like uensartet som befolkningen for øvrig.

Det er nå stor enighet om at dysleksi er en sammensatt vanske som kan variere fra person til person. Ofte er det nære forbindelser mellom et barns utviklingsmessige språkvansker, dysleksi og matematikkvansker.

En person kan ha én av vanskene, men også to eller alle tre. Gode studier, som følger barn fra førskolealder og opp gjennom skolegangen, gir oss den beste innsikten i hvordan de grunnleggende ferdighetene endrer seg i takt med utvikling og trening.

Slike studier er kjent for å være svært krevende. Likevel har vi nå mange nok studier av dette slaget til at vi kan konkludere med det følgende: Risiko for å utvikle dysleksi kan oppdages tidlig, den arvelige komponenten er betydelig, og like mange jenter som gutter utvikler dysleksi.

Dette betyr ikke at vi er ferdig utlærte, eller at alt er såre vel. Barneombudets rapport fra 2017, «Uten mål og mening?», viser til de uakseptable store variasjonene i tilbud som gis rundt om i landet.

I Norge har det, siden 2007, vært politisk enighet om å inkludere alle barn i gode læringsprosesser så tidlig som mulig. Tidlig innsats forutsetter at pedagoger i barnehager og skoler har riktig kunnskap om vansker med å tilegne seg grunnleggende ferdigheter.

Barn som strever skal få hjelp så tidlig som mulig. Det er imidlertid ofte uklart hva som menes med «vansker», da mange uspesifiserte termer blir brukt i stortingsmeldinger og offentlige rapporter.

Dette kan forklare at det er et spenningsfelt rundt hvordan slike vansker skal takles i utdanningssystemet.

Utviklingen i skolen har gått mot en undervisningsmodell der individuelle avvik blir møtt med «tilpasset opplæring», gjerne i klassen. Her finner vi kimen til et kontrastfylt møte mellom krav til det spesifikke og det allmenne.

Tilpassede digitale hjelpemidler har vært epokegjørende for personer med dysleksi. Men som aktuelle reportasjer i BT har pekt på, har datagigantenes bruk av skjulte algoritmer fått innpass i skolen. Dette reiser alvorlige etiske problemstillinger som ikke minst gjelder de som er avhengige av nettopp denne typen hjelpemidler.

Skoler, kommuner og stat har et stort opprydningsarbeid foran seg. Våre barnehager og skoler er multikulturelle, og norsk er ikke førstespråket for alle.

Språkvansker og dysleksi finnes i alle kulturer, men symptomene varierer med språk- og skrifttype. Det er ikke lett for lærere å skille mellom en typisk mellomspråklig vanske og en dyslektisk vanske.

Internasjonal forskning er i økende grad fokusert på denne problemstillingen, men mer satsing trengs. Her er mange utfordringer som kan sendes videre til Erna Solberg og den nye kunnskapsministeren, som sammen er ansvarlige for utdanning i Norge.