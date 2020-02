Jo, vinterstormene bør skremme oss

Ekstremvær vil komme hyppigere.

MÅ BREMSE: Vi kjenner konsekvensene av oljeproduksjon, bilkjøring og økende forbruk, og nå er det på høy tid gjøre noe, skriver Josefine Gjerde (MDG). Foto: Privat

Debattinnlegg

Josefine Gjerde Fylkesleder i Grøn Ungdom Vestland

Gunn Nøstdal skriver i BT at det nesten er latterlig å lese hvordan naturlige vinterstormer omtales som ekstremvær, og at vi må slutte med dommedagsprofetiene.

Det er ikke dommedagsprofeti å være bekymret for stormer, flom og ras som kommer hyppigere og hyppigere.

Det er ikke mangelen på erfaring med uvær som gjør at dagens unge blir bekymret når stormene raser, vannet heves over Bryggen eller det går ras på vestlandsveier. Det er vissheten om at dette er noe vi vil se mer og mer av, i vår levetid, som gjør oss redde.

Ingen benekter at vi hadde regn, storm og flo før menneskene begynte å kjøre bil og fly verden over. Likevel er sammenhengen mellom økte klimagassutslipp og temperaturstigningen udiskutabel.

Til tross for at vi har kjent til konsekvensene av oljeproduksjon, bilkjøring og stadig økende materielt forbruk, har vi ikke klart å bremse i tide, og nå ser vi konsekvensene.

Ekstremvær vil komme hyppigere. Det har alltid gått ras, regnet mye og vært dårlig vær på Vestlandet. Det vet selv en innflytter fra Sørlandet som meg. Likevel kan vi ikke avblåse folks bekymring for endringene i klimaet som nå skjer, med å vise til at «sånn har det alltid vært».

Vi kan ikke lenger sitte passive å se på at klimaendringene herjer. Nå må vi kutte utslipp raskt, samtidig som vi gjør det vi kan for å sikre oss mot konsekvensene av ekstremværet som vil komme oftere og oftere.

Når ungdommen streiker i gatene og krever klimahandling, er det ikke en irrasjonell frykt for flere regndager. Det er ikke dommedagsprofeti å se uværet i sammenheng med klimakrisen. Det er helt nødvendig om vi skal klare å snu i tide.

