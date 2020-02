Løft de fattige fremfor kulturlivet

Jeg ønsker meg ikke «Grieghallen 2» til 1,5 milliarder.

GRIEGKVARTALET: Harmonien, Bergen Nasjonale Opera og Grieghallen vil ha opera- og konserthus vis-à-vis Grieghallen. Prislappen på prosjektet er på minst én milliard kroner, og innebærer at alle parkeringsplassene i Griegpark må fjernes Foto: Foto: Rambøll AS

Debattinnlegg

Arild Borgen Rødt Bergen sentrum

Olav Munch, Bernt Bauge og Olaf Mackenzie skriver i BT 9.2 om at et nytt «Griegkvartalet» kan løfte Bergens kulturliv til et nytt og internasjonalt nivå. Dette skal koste 1,5 milliarder, før de vanlige overskridelsene. Det er godt mulig at dette vil gi kulturlivet et løft. Det vet disse herrene mye mer enn meg om, så her velger jeg å stole på dem.

BTs kulturredaktør, Frode Bjerkestrand, vet vi har helt rett når han den 7.2 skriver i samme avis at Bergen bør få langt mer av de statlige kulturbevilgningene, når det drysser så raust over Oslo.

Men jeg ønsker meg ikke 1,5 milliarder for å løfte kulturlivet med Grieghallen 2. Har en ikke akkurat fått bevilget nesten en milliard til Sentralbadet? Jeg mener det er noen andre som trengs å løftes. Noe som BTs artikkelserie om fattigdom har belyst godt.

Arild Borgen Foto: PRIVAT

Jeg mener det er på høy tid å løfte byens fattige opp til et nytt nivå. Ja, tenk det! Et nivå der de kan spise varm middag hver dag. Et nivå der de kan ha råd til å gå til tannlegen. Et nivå der neste strømregning og nye sko til barna ikke føles som å løpe opp Stoltzen med femti kilos ryggsekk! Det er en skam at de ikke allerede er løftet.

Politikk handler også om å prioritere. Nå mener jeg det er på høy tid, for en gangs skyld, å prioritere de som er nederst på rangstigen. De som ikke roper så høyt og krever enda et nytt bygg. Mest av alt ønsker jeg meg et Bergen uten fattigdom, så får heller kulturlivet vente med å løftes enda et nivå.

Publisert Publisert: 22. februar 2020 08:08