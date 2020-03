Det er egentlig hverdag, men pappa har nettopp varmet skillingsboller

Til vanlig ville jeg synes det var gøy med lite skole, men det er ikke så gøy som jeg hadde trodd.

Synne (ti år) sliter med å se for seg en hverdag uten internett. Foto: Privat

Debattinnlegg

Synne Sørbø-Torkildsen Snart ti år, Fjellsdalen skole

Jeg savner vennene mine og føler at Facetime ikke er nok.

Vi kan jo ikke leke sammen, og så kan vi ikke gå på trening.

Det er også veldig lite skolearbeid. Til vanlig ville jeg synes det var gøy, men når jeg ikke kan være med venner i skoletiden, eller etter skolen, er det ikke så gøy som forventet.

Det er heller ikke like enkelt å ta kontakt med lærerne. Vi kan sende melding, men det kan ta litt tid før jeg får svar. For eksempel hvis jeg trenger hjelp med en oppgave, så får jeg ikke svar på kanskje 15 minutter.

Jeg tror ikke vi hadde overlevd i gamle dager, da vi ikke hadde internett. Da hadde jeg kanskje aldri fått svar.

Bortsett fra det er det greit med hjemmeskole, fordi jeg får være mer med familien.

Vi prøver å huske at det er hverdag, men jeg har nettopp fått pappa til å ta ut skillingsboller fra fryseren.

Jeg håper at skolen snart åpner igjen, og at jeg får lov ti lå være med vennene mine snart.

Jeg håper ikke at det blir sånn at vi ikke kan gå ut. Da tror jeg at vi kommer til å bli lei av å være inne hele tiden.