Vi må tørre å snakke om barn og vekt

Noe annet vil være å lure befolkningen.

Det er ingen tvil om at fedme er farlig for helsen, skriver forfatterne. Foto: Shutterstock / NTB Scanpix.

Debattinnlegg

Astrid Synnøve Litland, helsesykepleier og førstelektor, Linn-Marie Sørbye, postdoktor ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning

Vi leste med interesse Catrine Nitter sitt debattinnlegg i BT 27. februar, der hun

problematiserer at foreldre med overvektige barn nesten utelukkende får kostholdsråd.

Nitter hevder at oppmerksomhet om vekt og usunn mat lager flere problemer enn det løser. Vi er bekymret for at hennes fokus fører til at vi ikke tør å snakke om vekt!

Høgskulen på Vestlandet utdanner jordmødre og helsesykepleiere som aktivt bidrar til folkehelsearbeid. For å bekjempe overvekt og fedme er det viktig med

tiltak på mange nivå.

Lovregulering og bruk av avgifter kan være virksomt, og det er begrenset hvor mye ansvar vi skal legge på den enkelte. Vi må likevel tørre å snakke om vekt.

I arbeidet med å redusere overvekt og fedme må vi ha «flere tanker i hodet samtidig». Ensidig fokus på vekt er ikke helsefremmende, og god helse er en kombinasjon av mange faktorer.

For dem som lider av fedme utgjør vekt en stor del av helsen, og mange erfarer at

de gradvis beveger seg mindre og har mindre overskudd til ting som tidligere var viktig. Dette virker inn på trivselen.

Det er flere grader av overvekt, og det er viktig at alle som «måler, teller og veier», bruker faglig kompetanse og gjør kloke vurderinger i møte med den enkelte.

Overvekt og fedme skal ikke bagatelliseres. Fedme øker risiko for både diabetes og hjerte- og karsykdommer, som igjen reduserer helse og leveår. Det er ingen tvil om at fedme er farlig for helsen, og vi tror ikke at det å snakke om vekt skaper flere problemer enn det løser, slik Nitter hevder.

Å unnlate å snakke om det vil være å lure befolkningen.

Astrid Synnøve Litland er helsesykepleier og førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet. Foto: PRIVAT Linn-Marie Sørbye er jordmor og postdoktor ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning på Oslo universitetssykehus. Foto: PRIVAT

De følelsesmessige konsekvensene av fedme kan være store, og barn og voksne erfarer å bli stigmatisert. Kroppslig misnøye, skam og selvforakt fremmer ikke god helse, og kan føre til at mennesker føler seg marginaliserte. Vi skal alle aktivt motarbeide og ta avstand ifra dette!

Å følge med på vekst og utvikling hos gravide, barn og unge for å forebygge overvekt og utvikling av fedme, er en viktig oppgave for både jordmødre og helsesykepleiere.

Vi skal ikke komme med noen pekefinger, og vi bør ikke gi råd uten at det både er ønsket og avtalt med den enkelte. Vi er for et mangfold med plass til alle, og sier ja til kropper i ulike fasonger og størrelser. Men vi ønsker også å være i dialog med dem som har risiko for utvikling av overvekt og fedme.

Små justeringer kan føre til at vektoppgangen stopper, og folk kan fortsette å gjøre de tingene som er viktige for helse og trivsel. Forebygging blant barn og unge er særlig viktig.

Som henholdsvis jordmor og helsesykepleier har vi møtt foreldre som lider av fedme, og som har et sterkt ønske om at deres barn ikke skal utvikle det samme. Det var kjekt å lese at Nitter møtte et foreldrepar som opplevde dialogen med kommunehelsetjenesten som god.

Vi kan forsikre Nitter og alle andre om at vi har mange gode møter med familier, barn og unge om temaet kropp og fysisk og psykisk helse. Ordet slanking blir ikke brukt, og vi har ikke ensidig fokus på sunn og usunn mat.

Vi ønsker å snakke om at kroppen trenger gode byggesteiner for å vokse. Det er viktig å kose seg, men ikke hver dag. Mat brukes til å regulere følelser, og det har vi i tankene når vi kartlegger fysiske og psykiske helse.

Vi er opptatt av hvordan barn og unge har det hjemme, på skolen og blant venner. Vi snakker om at alle kropper er ulike, og vi utforsker hvilke tanker barn og ungdom har om egen kropp. Det blir mange gode samtaler.

Overvekt og fedme kan være et vanskelig og skambelagt tema. I helsetjenesten er

utfordringen å møte barn, unge og familier med en respektfull og spørrende tilnærming.

Her ved Høgskulen på Vestlandet utdanner vi nettopp de yrkesgruppene som

har ansvar for kartlegging av vekst og utvikling. Vi tar dette oppdraget på største alvor.