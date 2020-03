Nå er det lett å se idiotene blant oss

Håper du får bruk for all dasspapiret du tømte i butikkhyllene.

Butikkhyllene tømmes for varer, stikk i strid med myndighetene sine anbefalinger. Foto: Bjørn Erik Larsen

Debattinnlegg

John Glenn Robertsen Nesttun

Koronaviruset preger naturlig nok nyhetsbildet, og hverdagen vil bli både utfordrende og annerledes for oss alle, i lang tid fremover.

Da har undertegnede en hilsen til dere forbannede tullinger som har gått bananas i butikkhyllene – stikk i strid med sunn fornuft, råd fra styresmaktene og oppfordring fra butikkjedene: Ikke hamstre varer!

John Glenn Robertsen Foto: Privat

Men nei da; lenge leve egoismen. Bare jeg får mitt, så gir jeg blanke i alle andre.

Personlig skulle jeg kun ha en liter melk, en sekspakning med egg og tannkrem. Hoderystende så jeg rene panikkstemningen i butikken. Den ene tullingen etter den andre handlet som om det var krigstilstand som truet nasjonen.

På vei ut sa en butikkansatt at de får påfyll neste dag – for varer er det nok av til alle, så fremt man kjøper normale kvoter. Lett oppgitt og irritert kjørte jeg hjem med en tube Solidox.

Satt på spissen, men jeg kan ikke fri meg fra følgende tanke: Er dette samme type mennesker som du absolutt ikke vil være med i virkelige katastrofer?

Sånne som først og fremst er opptatt av få med seg håndbagasjen og taxfree-kvoten i hattehyllen på flyet som har tatt fyr på rullebanen – som overhodet ikke følger flyvertinnens ordre om hurtig evakuering.

Du som har kjøpt hermetikk for en hel tropp: Håper du får bruk for all dasspapiret du tømte i butikkhyllene.

Vi andre får heller ta til takke med tørkerull og servietter.