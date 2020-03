Elevene fortjener applaus

Elevene har en selvstendighet vi ikke trodde var der.

Lærer Charles Kristensen er takknemlig for alle positive tilbakemeldinger fra foreldre. Foto: Privat

Debattinnlegg

Charles Kristensen Lærer ved Christi Krybbe skoler

Det klappes for helsearbeidere, for transportarbeidere, butikkansatte og til og med for oss lærere. Jeg vil også klappe!

Jeg vil klappe for alle de elevene som plutselig ble kastet ut i en helt ny hverdag. De ble sendt hjem, mange engstelige og redde med sekkene fulle av bøker og digitale verktøy.

Vi lærere sitter forundret foran våre PC-er og opplever en selvstendighet som vi ikke trodde var der. Vi opplever at de møter pliktfull opp i våre digitale verktøy.

De kaster seg ut i nye arbeidsformer med entusiasme og glede. De driver hverandre fremover med asynkrone kommentarer, hjelper og støtter.

Jeg klapper også for alle foreldrene der hjemme som støtter og legger til rette for læring. Vi lærere opplever en enorm takknemlighet for det vi gjør.

Aldri har vi fått så mange positive tilbakemeldinger. Så får det heller være at ulike digitale læringsarenaer kneler, at nettet er tregt og at det er litt krangel om PC-ene hjemme.

Innerst inne er det en visshet om at dette klarer vi sammen. Vi lærere, elever og foreldre.