Jeg spiser aldri mer svinekjøtt

Politikerne kan ikke lukke øynene for en svineproduksjon som foregår på en slik bestialsk måte.

LIKEVERD: Dyr har like mye rett til et verdig og godt liv som vi har, skriver Anita Østerbø. byoutline Gidske Stark (arkiv)

Anita Østerbø Uggdal

Jeg håper flere med meg vegrer seg for svinekjøtt, for å støtte opp under den svineproduksjonen som ble synliggjort i Brennpunkt forrige uke. Der fikk vi se groteske bilder av griser som levde under fryktelige og uverdige forhold, alt dokumentert med skjult kamera over en periode på fem år.

Mange bønder behandler dyr som om de er ting – uten følelser og egenverd, skriver Anita Østerbø. byoutline Privat

Med dagens krav til effektivitet og billigst mulig kjøtt ut til forbrukeren skal alt gå fort og gale. Dyrene er de som får lide for det. Istedenfor å gi god omsorg blir skrekkslagne og hylende griser dratt og sparket i kampen for å rekke over en stadig voksende besetning. Bønder får skylapper og behandler dyr som om de er ting – uten følelser og egenverd.

Jeg gråt meg gjennom hele programmet. Det var helt fryktelig å se på, og jeg føler sterkt for å gi de uskyldige dyrene min stemme i kampen for et bedre liv. Selv har de ingen mulighet til det, de er helt overlatt til menneskene rundt seg. Og flere av bøndene synes å ha mistet sin evne til empati og omsorg for levende dyr. Det er skremmende og helt uakseptabelt i et sivilisert land som vårt.

Nå må politikerne på banen. De kan ikke lukke øynene for en svineproduksjon som foregår på en slik bestialsk måte. Hvis de mener noe som helst med dyrevelferdsloven, må de ta affære nå! Det nytter ikke å la markedskreftene styre. Jaget etter størst mulig profitt går katastrofalt utover dyrene, så her må det gjøres noe umiddelbart. Hvis folk skal tilbys svinekjøtt, må de også betale det det koster å produsere på en forsvarlig og etisk måte. Hvis ikke får en finne noe annet å spise.

Men dette vil ta tid, det vet vi. Men dyrene har ikke den tiden. Som forbrukere kan vi gjøre noe allerede i dag. Vi kan boikotte hele denne groteske industrien og gå over til mer plantebasert mat. Det er i tillegg både sunnere og mer miljøvennlig.

Alle kan hjelpe til for å legge forholdene bedre til rette for dette. Ikke minst butikkjedene kan bli flinkere til å tilrettelegge for alternativene og gi synlig plass til vegetarmat og kjøtt som kommer fra gårder der dyrevelferd er satt i fokus.

Jeg håper så inderlig at dette er mulig å få til. Det betyr så lite for oss, men for dyrene er det hele livet. De har like mye rett til et verdig og godt liv som vi har. Vi mennesker har ikke monopol på denne kloden, det skal være en plass hvor alle kan ha et verdig liv.

Til slutt vil jeg sende min største takk til Norun Haugen og NRK som har synliggjort denne galskapen. Sammen med alle de utrettelige dyrevernsorganisasjonene gjør dere en glimrende jobb. Derfor ber jeg dere, kjære lesere og politikere, vis dem at det nytter. Nå må det handling til!

Publisert 30. juni 2019 09:00

