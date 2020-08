Kjære lastebilsjåfør, lytt til en myk trafikant

Ta noen sykkelturer i morgenrushet først, så kan vi snakke sammen.

Publisert Publisert Nå nettopp

Jan Hjemgaard mener vaktene som står ved ADO bør holde igjen anleggstrafikk og la syklende passere først, ikke motsatt. Foto: Privat

Debattinnlegg

Jan Hjemgaard Bruker av sykkel som transportmiddel

I BT 21. august ber Aleksander Olsen syklister lytte til ham som lastebilsjåfør.

Han har nok gode intensjoner, men mitt svar er: Ikke skyv ditt ansvar over på meg.

At lastebiler har en stor blindsone, gir deg som fører et ekstra ansvar. Installér blindsonesensorer med varsling i førerhuset om du ikke har det allerede.

Sykle noen dager rundt i Bergen sentrum i morgenrushet. Når du har gjort det, så kan vi gjerne snakkes om dine utfordringer.

Den underliggende holdningen om at det er de syklende som skal passe seg for de store farlige bilene er grenseløst arrogant. Din fremkommelighet har ikke nødvendigvis et edlere formål enn andre sin. Lastebiler, biler og sykler transporterer alle noe eller noen fra A til B.

At anleggstrafikk skal gis et særskilt fortrinn foran syklende, og ikke kan følge alminnelige trafikkregler på stedet skaper potensielt farlige situasjoner. Kommunale og andre myndigheter bør snarere tilrettelegge for økt prioritet for myke trafikanter.

Jeg mener vaktene som står ved ADO bør instrueres til å holde igjen anleggstrafikk og la syklende passere først, ikke motsatt.

At det er smart å holde seg et sted hvor man blir sett, skal jeg med 50 års trafikkerfaring klare å tenke på selv. Jeg skal også passe på å være forutsigbar og å vise hensyn til deg og andre trafikanter.

Syklende i veibanen er et trafikkbilde du både må forvente og akseptere. Veien er fellesareal, og syklende har samme rett som deg til å ferdes der. De er der ikke for å plage deg. De ønsker bare som deg å bevege seg mest mulig effektivt fra A til B.

Veibanen er ofte det tryggeste stedet å sykle når det skal gå raskt. Da kan skolebarn og andre få gå i fred på fortauet eller gang- og sykkelveien (dedikerte sykkelveier har vi svært lite av i Bergen, og sentrum er kaotisk).

Jeg forventer at du og andre bilførere tar hensyn til meg ved å overholde vikeplikt og passere i sikker avstand, godt over i motsatt kjørefelt. Til gjengjeld vil jeg holde til siden og gjerne vinke deg forbi, så snart jeg ser det er klart foran meg.

Neste gang du ser en som sykler, tenk gjerne på henne som én bil mindre i køen foran deg.