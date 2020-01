Lavere sysselsetting kan skyldes diskriminering

Flere undersøkelser viser at innvandrerbefolkningen blir diskriminert når de søker jobb.

VELFERD: Dersom store befolkningsgrupper blir stående utenfor arbeidsmarkedet, har vi et problem, skriver Gunn Elisabeth Birkelund, professor ved UiO. Foto: Eirik Furu Baardsen, DNVA

Gunn Elisabeth Birkelund Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Ansettelsesmønstrene er ganske like over hele landet. Hvis du har et fremmedklingende navn, må du regne med å sende flere jobbsøknader enn hvis du har et typisk norsk navn.

Hvor stor er forskjellen? I den siste undersøkelsen fra 2017–2018 fant vi at sjansen for å bli kontaktet av en arbeidsgiver, enten ved å bli kalt inn til intervju eller få spørsmål om mer informasjon, lå på rundt 30 prosent for søkere som het Kristian og Silje. For søkere som het Tariq og Yasmeen var sjansen rundt 20 prosent.

Jobbsøkere med bakgrunn fra Midtøsten og Nord-Afrika (MENA) kommer dårligst ut, etterfulgt av de med bakgrunn fra afrikanske land for øvrig. Innvandrere med bakgrunn fra Vest-Europa og USA kommer bedre ut enn andre innvandrere, likevel ligger de noe lavere enn majoritetsbefolkningen.

Integrering av innvandrere og deres norskfødte barn er et viktig forskningstema. Brochmann II-utvalget har understreket at høy sysselsetting er en nødvendig forutsetning for å opprettholde en bærekraftig velferdsstat.

Dersom store befolkningsgrupper av ulike grunner blir stående utenfor arbeidsmarkedet, har vi et problem. Også politisk er dette viktig. Hvis befolkningen ser at noen grupper ikke deltar i arbeidslivet, kan viljen til å betale skatt synke.

De som opplever at de ikke kommer inn i arbeidsmarkedet, kan ha god grunn til å føle seg marginalisert og ekskludert fra fellesskapet. Ved Universitetet i Oslo har vi arbeidet med disse problemstillingene i en årrekke.

Jeg skal trekke frem noen viktige resultater, knyttet til diskriminering og sysselsetting.

Vi har sendt fiktive søknader til utlyste jobber i seks yrkesgrupper. I alt har vi sendt ut rundt 3000 søknader i Norge. Vi logger respons fra arbeidsgiverne, vi går ikke på jobbintervju. Derfor kan vi ikke ut ifra disse eksperimentene si noe om hva som skjer videre i ansettelsesprosessen. Men norske registerdata gir informasjon om hvem som er i jobb, og dataene viser at alle innvandringsgrupper har lavere sysselsettingsgrad enn majoritetsbefolkningen.

For mannlige innvandrere varierer forskjellen mellom tre prosent (fra Vest-Europa) til 29 prosent (fra MENA). For kvinnelige er de største forskjellene 46–47 prosent (MENA og andre afrikanske land).

For etterkommere etter innvandrere, med norsk oppvekst og skolegang, er forskjellene mye mindre, og knapt merkbar for dem som er etterkommere etter innvandrere fra vestlige land.

Lavere sysselsetting kan skyldes diskriminering. Men det er viktig å huske på at det også er mange andre faktorer som har betydning for om man jobber eller ikke. Faktorer knyttet til familie, helse, utdanning og annet er også viktige.

Forskere beskriver verden bedre enn vi forklarer den, og vi skal passe oss for å være belærende. Men jeg vil likevel prøve meg. Hva må gjøres?

Kort fortalt: Hvis du er innvandrer er det viktig å lære seg norsk, skaffe seg relevant kompetanse og ikke å gi opp, selv om du opplever at du ikke kalles inn til jobber du søker på.

Hvis du er arbeidsgiver, er det viktig å ta en sjanse og kalle inn en jobbsøker du i første omgang ikke ville tenkt var aktuell. Sjansen er ganske stor for at du finner en motivert og lærevillig arbeidstaker.

