Du er mer enn god nok, Trym Aafløy

DEBATT: Til høsten mister Senterpartiet min stemme, fordi jeg velger på Folkeaksjonen nei til mer bompenger.

STØTTER FOLKEAKSJONEN: John Glenn Robertsen har bestemt seg for hvem han skal stemme på til høsten. byoutline Privat

John Glenn Robertsen Nesttun

Som forventet ble leder av Folkeaksjonen nei til mer bompenger, Trym Aafløy, grillet av Bergens Tidende om partiets program og visjoner for Bergen (3.6.2019). Det var ingen overraskelse at Aafløy ble hardt presset, og vi velgere satt nok igjen med et inntrykk av at han klarte seg sånn middels bra. En del vil nok hevde at mannen sto til stryk.

Undertegnede er fullt klar over at det er rene amatører som banker på døren til Bergen bystyre – men behøver det egentlig være så negativt?

Trym Aafløy skal ha stor takk for sitt ektefølte engasjement og arbeid for å ha satt bompengepolitikken på dagsordenen.

Mannen har skapt et stort og viktig opprør blant kvinner og menn, unge som eldre – mot en avgiftspolitikk som har dype røtter innenfor særlig Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne.

Forakten ovenfor dagens politikere har vel aldri vært større, og jeg vil hevde at mange rett og slett er likegyldige overfor partienes svulstige partiprogram.

Hvorfor?

Fordi et langt liv har lært meg at politikere ofte bedriver retorikk og tåkeprat. De mest drevne er mestere i å unngå ja/nei-spørsmål fra pressen, og mange velgere føler seg fullstendig neglisjert og overkjørt av folkevalgte som, koste hva det koste vil, skal gjennomføre sine store drømmer og visjoner.

Til høsten mister Senterpartiet min stemme fordi jeg stemmer på FNB som en ren protest, men òg fordi Aafløy fortjener det. Så får de representantene de måtte få inn heller ha en bratt læringskurve.

Publisert 10. juni 2019 10:00







