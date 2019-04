Ingen statsstøtte til pedofile

Leger skal nå få mulighet til å nekte par å få assistert befruktning ved å kreve politiattest. Det er vanskelig å forstå at BT er uenig i det.

RIKTIG MED POLITIATTEST: Når staten kan nekte overgripere, pedofile og narkomane å få barn, så bør de også gjøre det, mener helsepolitisk talskvinne i Frp Åshild Bruun-Gundersen. Foto: NTB SCANPIX

Åshild Bruun-Gundersen Helsepolitisk talskvinne, Frp

Publisert: Publisert 12. april 2019 14:39







Det finnes i dag mennesker som utfører de groveste overgrep mot barn. Som samfunn er det vår plikt å skjerme barn mot overgrep. Noen burde rett og slett aldri bli foreldre.

I en overgrepssak fra Drammen kom det frem at en pedofil far hadde informert sitt pedofile nettverk om at han hadde «et nytt leketøy på vei». På det tidspunktet var samboeren gravid med hans ufødte barn. Politiet og barnevernet har allerede store utfordringer med å redde barn som utsettes for overgrep fra sin egen familie.

Jeg mener staten skal gjøre alt den kan for å hindre at barn kommer i denne situasjonen. Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for at personer som ønsker assistert befruktning må avlegge politiattest og omsorgsattest.

Bergens Tidende omtaler på lederplass dette tiltaket omhandler så få barn, at det ikke er noe poeng i å gjennomføre denne typen relativt enkle undersøkelser. Der er vi grunnleggende uenig. Dersom man kan forhindre at barn blir fødes inn i overgrep og misbruk, så mener FrP at man har en plikt til å gjøre det.

Staten kan ikke nekte foreldre å få barn gjennom ordinært samleie. Det er imidlertid noe ganske annet når staten skal betale og legge til rette for at man kan få barn. For å bli godkjent som fosterforeldre og adoptivforeldre er det i dag et strengt regelverk, som også innebærer politiattest og vurdering av omsorgsevne. Det er ikke urimelig å kreve det samme når voksne par søker hjelp til å få barn gjennom assistert befruktning.

Har man mishandlet kone eller barn, blitt fratatt foreldreretten til tidligere barn, blitt dømt for voldtekt eller pedofili, har alvorlige psykiske lidelser eller rusavhengighet, så skal man avvises. Henvisende lege skal nå få innsyn i slike forhold og få mulighet til å nekte par å få assistert befruktning.

Det er vanskelig å forstå at avisen Bergens Tidende er uenig i det. Barn skal ha rett til et godt liv. Ingen barn skal fødes inn i overgrep og misbruk. Når staten kan nekte overgripere, pedofile og narkomane å få barn, så bør de også gjøre det. BT må gjerne mene at dette «bare» gjelder «få barn», og derfor ikke er viktig.

Fremskrittspartiet mener at livet til hvert eneste barn er viktig og står derfor fast på dette forslaget. Personer som ikke er egnet for å bli foreldre, skal ikke få statlig hjelp til å bli det.

