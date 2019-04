Verden trenger ledere, ikke strutser

DEBATT: Høyres svar på utfordringene er å late som om de ikke finnes.

PASSIVITET: Det må bli slutt på den passiviteten og næringsnøytraliteten som har preget de siste 6 årene av norsk politikk. Mens Høyre bruker tiden sin på å kritisere alle som tenker nytt, har vi planen klar for det grønne skiftet, skriver Roger Valhammer (Ap) og Anne Gine Hestetun (Ap).

Roger Valhammer Arbeiderpartiets byrådslederkandidat i Bergen

Anne Gine Hestetun Fylkesordførerkandidat i Vestland (Ap)

Publisert: Publisert 5. april 2019 16:13







Det siste denne valgkampen trenger er et Høyre som bare rakker ned på andre partiers politikk. Det velger imidlertid Harald Victor Hove og Silja Bjørkly å bruke all sin tilmålte spalteplass i BT på, i nok et forsøk på å beskrive Arbeiderpartiets politikk på olje- og industripolitikk.

Arbeiderpartiet har bygget landet. De valgene vi tok på 60-tallet har skapt verdens beste land å bo i. Mens andre krefter har ønsket å bygge ned velferden for å maksimere den private profitten, har Arbeiderpartiet alltid satt fellesskapet først. Det er det som er hovedforskjellen på oss og Høyre. Vi mener at vi løser de store oppgavene i samfunnet best sammen.

Norsk industri skaper store verdier. Den skaper arbeidsplasser og den bidrar til å utvikle lokalsamfunn over hele landet vårt. Arbeiderpartiet er garantisten for industrien i landet vårt. Vi mener at industrien må videreutvikles og omstilles. Det må bli slutt på den passiviteten og næringsnøytraliteten som har preget de siste 6 årene av norsk politikk. Mens Høyre bruker tiden sin på å kritisere alle som tenker nytt, har vi planen klar for det grønne skiftet.

Staten må både stille krav, men også bidra med både kapital og annen tilrettelegging for utvikling. Omstilling er ikke noe nytt. Det er noe norsk industri alltid har gjort. Det er derfor vi er et av verdens mest produktive folk. Det var en tid der Aker Kværner på Stord laget sildolje, og det kommer en tid der de skal gjøre noe annet enn å produsere komponenter til olje og gass.

Det er ingen motsetning mellom å debattere hva vi skal leve av når oljealderen er forbi, og å sikre verdiskapning i Norge. Tvert imot. Å stikke hodet i sanden og håpe på at verden går fremover av seg selv, er å svikte industrien. De siste 30 årene har det vært skapt nesten tre ganger så mange arbeidsplasser når Arbeiderpartiet har styrt som når Høyre har gjort det. Det er ingen tilfeldighet.

Skal vi redde kloden og tjene penger samtidig, nå klimamålene og samtidig skape verdier og arbeidsplasser, må vi videreutvikle industrien. Staten må stille med penger og støtte. Lokalt vet vi hvor skoen trykker. Styringen over Siva, Innovasjon Norge og andre deler av verktøykassen for grønn omstilling må flyttes ut av Oslo og dit verdiene faktisk skapes.

Olje- og gassnæringen skal ikke avvikles, den skal utvikles. Det er en realitet at olje må erstattes av fornybar energi og gass om vi skal nå Paris-målene. Det er en realitet at etterspørselen etter olje vil gå ned. Det grønne skiftet handler ikke om legge ned arbeidsplasser i industrien, men om å bygge en ny industri på skuldrene av dagens olje- og gassindustri. For eksempel vil Arbeiderpartiet ha en storsatsing på flytende havvind, som vil gi leverandørindustrien flere ben å stå på.

Høyres svar på utfordringene er å late som om de ikke finnes. Tiden har løpt fra den type politikere. Nå trenger verden ledere, ikke strutser. Da trenger vi noe annet enn en statsminister som bruker mesteparten av tiden sin på å rydde opp i rot i egen regjering, og planlegge nye skattekutt til de rike. Da trenger også Bergen en fortsatt stø kurs mot å bli den miljøvennlige storbyen med små forskjeller og store muligheter bergenserne fortjener.

