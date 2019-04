Hva er egentlig «gangavstand»?

DEBATT: Hvor langt er dette i minutter eller kilometer?

GANGAVSTAND? Det tar rundt 40 minutter å gå fra sentrale deler av Løvstakksiden til Torgallmenningen. Innsenderen mener at dette er å trekke begrepet «gangavstand» for langt. Foto: Rune Sævig

Wilfred Høsteland Espeland

Publisert: Publisert 5. april 2019 18:00







De som tydeligvis kan svare best på dette, er eiendomsmeglerne. De er mestere i å vurdere gangavstand. Men da står det selvsagt om deres egen fortjeneste og hvor raskt de kan selge en eiendom eller leilighet.

Det har gjennom de senere årene vært ganske interessant å se i Bergens-avisene hva som i våre dager er gangavstand – ut fra eiendomsannonsene. Gangavstand er nemlig et godt salgsargument.

Blant de beste eksemplene på definert gangavstand er noen dusin gater og veier som meglerne har klart å presse inn på Danmarks plass. Ut fra disse beskrivelsene må Times Square i New York og Den røde plass i Moskva være de rene kjøkkenhagene i størrelse. Men en slik imponerende samling av gater og veier på en plass er jo et mesterstykke i seg selv.

Her har de nemlig samtidig klart både å utvide og sammenslå bydeler – uten kommunal godkjenning. Minde og Kronstad er sammenslått, og hører stort sett under Danmarks plass! Skulle nesten tro at det var regjeringen Solberg som også her hadde presset sammen selvstendige områder.

Vi har sett leiligheter til salgs f.eks. på Løvstakksiden (som også skal være inkludert på nevnte plass), og der er gangavstand til sentrum! Klart at der er gangavstand til sentrum hvis man har friske ben og har tid til å gå noen kilometer. Men tid er som kjent penger.

Bare omkring Bergen er jo omtrent hele Øygarden innen gangavstand, takket være de mange nye broene som har kommet til. Hvis man trekker begrepet gangavstand litt videre ut, så er hele Fastlands-Norge innen gangavstand! Ja man kan endatil gå til andre nordiske land og enda lenger med tiden til hjelp.

Der har for øvrig vært avisreportasjer og intervjuer med mennesker som har gått fra Lindesnes til Nordkapp. Det er også et klart bevis på at der ikke er begrensninger på hva som er innen gangavstand. Det er bare spørsmål om å ta tiden til hjelp!

Men spørsmålet er jo egentlig om en mengde leiligheter rundt om i bydelene hadde blitt solgt så lett hvis meglerne ikke hadde innbilt kjøperne om at de kan spasere til sentrum. Kanskje noen av kjøperne heller ville bosatt seg i sentrum med gangmulighet til Danmarks plass.

Man kunne jo anbefale å ta buss eller bybane tilbake til sentrum når sårbentheten ble for plagsom. Husk at frem og tilbake ikke er like langt – det er dobbelt så langt. God tur!

