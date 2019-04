EØS-motstanden i Bergen er skadelig

DEBATT: Alternativet til EØS-avtalen er et fattigslig utenforskap.

SAMARBEID: Europa trenger mer samarbeid – og det innebærer at både Bergen og Norge er med, skriver Jan Brøgger. Foto: NTB SCANPIX

Jan Brøgger Leder i Årstad Høyre. Bystyrekandidat i 2019.

EØS-avtalen kan være det neste store slaget i norsk politikk. Skal Bergen trekke Norge fjernere fra Europa? Nei, Bergen er europeisk. Vi har en europeisk bykultur og tallrike arbeidsplasser som trenger en tett tilknytning til Europa.

Bergen Høyre og Europabevegelsen har nylig hatt EUs ambassadør til Norge, Thierry Béchet, på besøk. Hans tale er klar: Europa trenger mer samarbeid – og det innebærer at både Bergen og Norge er med.

NORGESBESØK: EUs ambassadør Thierry Béchet var nylig på besøk på Mongstad. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Bergen er i sentrum for en voksende EØS-skepsis i Norge. Fellesforbundet avdeling 5 i Bergen har fått nok av EØS-avtalen. Fellesforbundet nasjonalt kan gå inn for å si opp EØS-avtalen. Det kan tvinge LO til å snu i EØS-saken. Dit hvor Storbritannia er nå, må ikke Norge komme. EU er «Norden light».

Norge og Bergen har nytt godt av omfattende økonomisk samarbeid som gir vekst og demokrati. EU er også en fleksibel struktur. Etter hvert ble EU en forkjemper for sosiale rettigheter, klima, miljø og rene hav. Alt dette er kjernepunkter i den nordiske modellen. Bergen trenger alt dette. Kunnskapsmangelen er stor og mytene mange. Du kan sjekke selv listen over 679 myter som EU-kommisjonen selv har funnet.

Den mest gjenstridige EU-myten er forbud mot bøyde bananer. Britenes eks-utenriksminister Boris Johnson spredte denne myten under folkeavstemningen om brexit i 2016, vel vitende om at det var en løgn. Slikt løgnaktig klovneri vil vi ikke ha i Norge.

Også her hjemme preges debatten av halvsannheter og overdrivelser. Nei til EU påsto at vår tilknytning til EUs energisamarbeid ACER var å selge arvesølvet – vannkraften – til Europa. Å kjempe mot bullshit tar lengre tid enn å lage bullshit. Det er likevel verdt å prøve. En kort forklaring er at Europa trenger et mer integrert strømmarked for å møte klimakrisen og russisk gassdiplomati. En av Norges hovedeksportvarer er energi til Europa. Da kan vi ikke stenge grensene for strøm, og forvente god behandling når vi kommer med gass. Når vi en dag har fått bygget ut vår rene havvind, må vi i alle fall ha åpne linjer til Europa.

Jan Brøgger er leder i Årstad Høyre. Foto: Bergen Høyre

Vi har en supermakt som nabo. Men hvor mye vet vi egentlig? EU-valget i juni står for døren. Det er avgjørende for Norge, men vi er ikke med. Europas populistpartier er i ferd med å starte valgkampen foran EU-valget neste måned. Men de har vanskelig for å stå samlet. Ironi på høyt nivå!

Tror du at EU er i ferd med å falle sammen? Undersøk selv, støtten til EU er på historiske høydepunkter. Våre europeiske venner vet at samhold gir styrke. Amerikanerne er i sin egen slitne boble nå. Norge er sikrest med en tettest mulig kobling til Europa. Så vil amerikanerne etter hvert se at et sterkt Europa også er i deres interesse.

Vi har kommet lenger på mange områder i Norden. Noen tilpasningsvansker vil det derfor alltid være, men se selv på tallene. EUs budsjett er forbausende lite. Det kan aldri bli mer enn 1,2 prosent av bruttonasjonalinntekten. Pr. innbygger koster det ikke mer enn 3000 kroner. Det er en kaffekopp om dagen. Antall ansatte i EU er omtrent som sentralforvaltningen i Norge, og bare dobbelt så mange som i lille Bergen kommune.

EØS-motstanden i Bergen er skadelig og skader arbeiderbevegelsen. Lær av Finland! Utbredt allmenngjøring av tariffavtaler som i Finland er mye bedre. Jeg er ikke nødvendigvis tilhenger av det, men den debatten kan vi ta på kammerset i Norge uten å rive i trådene som binder oss til våre naboer. EØS-avtalen er en billigvariant. Vi får tilgang til 90 prosent av godene, men betaler bare 30 prosent av prisen. Dette kan ikke vare.

Hvor lenge vil de la oss skumme fløten av EU? Alternativet til EØS-avtalen er et fattigslig utenforskap, eller EU-medlemskap. Vi må lære mer om europeisk samhold, ikke bare stole på negative fordommer. Undersøk selv. Ikke stol på Facebook-myter.

Vi håper at EØS varer så lenge som mulig. Uten EØS må vi ta ansvar og ta Bergen inn i fremtiden.

