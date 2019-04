Frustrasjonen over bompengene vil ikke forsvinne av seg selv

DEBATT: «Vi har ikke noe valg», er gjennomgangstonen fra politikerne.

SIER NEI: Bompenger er usosialt, mener Stig Skjøstad i NAF. «Vi håper politikerne snart lytter», skriver han i dette innlegget. Foto: Rune Sævig

Stig Skjøstad Administrerende direktør, NAF

Flere bomstasjoner vekker sinne og irritasjon hos dem som er avhengig av bilen på hverdagsreisen. I Bergen sier flere nå ifra: Nok er nok.

På to år har bompengene i Norge økt med 2,5 milliarder kroner. I løpet av året vil bilister over hele landet betale inn hele 13 milliarder kroner i bomavgifter. Bergen er ett av de stedene hvor folk merker utviklingen med økende bompenger, nå senest med åpningen av de 15 nye bompengestasjonene i ytre bompengering.

Konfliktnivået rundt bomstasjonene er høyt. Folk er frustrert. Flere bomstasjoner betyr høyere regninger og mindre penger til andre ting vi trenger i hverdagen vår. Så enkelt er det. Sånn virker bompengene inn på folks lommebok.

En ny undersøkelse fra NAF slår fast at økte bompenger rammer usosialt. Nær 40 prosent av dem med lavest inntekt får utfordringer med en økning i bompengene på under 500 kroner måneden. Dette dokumenter det mange påpeker: Bompenger er usosialt og rammer dem med minst hardest.

«Vi har ikke noe valg», er gjennomgangstonen fra politikerne. De har etablert et system for bompenger der de kan peke på hverandre. Lokale politikere skylder på rikspolitikerne, som ikke gir dem nok penger til nødvendige prosjekter og krever tiltak for at biltrafikken ikke skal øke. Rikspolitikerne skylder på lokalpolitikerne som vedtar at bompenger skal bidra til å finansiere prosjektene og redusere biltrafikken. På sidelinjen står innbyggerne og vet ikke hvem de kan gå til for å få frem utfordringen økte bompenger gir i deres hverdag.

Ny og bedre infrastruktur i byer som vokser er nødvendig. Men å legge så store deler av kostnadene over på folk som er avhengig av å bruke bilen på sin hverdagsreise, er ikke bærekraftig. Dessuten er det en iboende konflikt i dette systemet: Stadig færre biler skal betale inn stadig større beløp. Det går til slutt ikke opp.

NAF ønsker et nytt system der veier og kollektivtransport finansieres av fellesskapet, og som på lik linje med skoler og sykehus er fellesskapsfinansiert. Vi håper politikerne snart lytter. For frustrasjonen vi ser i dag over bomavgifter som øker og øker, vil ikke forsvinne av seg selv.

