Stavanger er et naturlig valg

DEBATT: Vi må utnytte potensialet ved å ha to universitetssykehus i regionen. Da er det hensiktsmessig å legge AMK-LA til Helse Stavanger.

VELETABLERT: Å legge AMK-LA funksjonen til Stavanger vil styrke det veletablerte nasjonale sikkerhets- og simuleringsmiljøet som finnes i Stavangerregionen, skriver innsender. Foto: Marita Aarekol

Egil Olsen Foretakstillitsvalgt i Fagforbundet, styremedlem Helse Stavanger HF.

Publisert: Publisert 17. april 2019 08:00







Foretakstillitsvalgt i Delta, Robert Bergersen Skaar, argumenterer i sitt innlegg 11.04 for at AMK-LA-funksjonen i Helse Vest bør legges til Bergen. Jeg ser et behov for å kommentere på noe av det Skaar skriver.

For det første har jeg aldri ment at flysikkerheten er bedre ivaretatt i Stavanger enn i Bergen. Jeg deler fullt ut konklusjonen i utredningsrapporten til Helse Vest, nemlig at både Stavanger og Bergen er godt rustet til å ta AMK-LA funksjonen. Jeg mener derimot at det er flere fordeler som taler for å lokalisere AMK-LA i Stavanger enn i Bergen.

Les også Les innlegget til Robert Bergersen Skaar her: Luftambulansens sentral bør ligge i Bergen

Dette vil være i tråd med Helse Vest sin egen vedtatte strategi, Helse 2035, som understreker betydningen av å utnytte potensialet ved å ha to universitetssykehus i regionen.

I det perspektivet er det både naturlig og hensiktsmessig å legge AMK-LA til Helse Stavanger, som allerede har regional AMK-funksjon, såkalt R-AMK, og har hatt dette siden 2002. Nasjonale føringer er tydelige på at disse to funksjonene bør samlokaliseres.

AMK-LA funksjonen handler primært flysikkerhet, og det samarbeidet vi har med relevante flymiljø er av avgjørende betydning for å kunne ivareta flysikkerheten. Å legge AMK-LA funksjonen til Stavanger vil styrke det veletablerte nasjonale sikkerhets- og simuleringsmiljøet som finnes i Stavangerregionen. Det har også hovedredningssentralen i Sør-Norge (HRS) påpekt.

For det andre hevder Skaar at lokaliseringen av AMK-LA vil påvirke pasientflyten inn i sykehuset. Det vil det ikke. Det er luftambulanselegen i helikopteret som avgjør hvor pasienten skal. Dette kan gjøres i samråd med lege på mottakende sykehus, men det har ikke noe med AMK-LA-funksjonen å gjøre.

Den som har ansvar for såkalt «flight following», blir gjerne kalt det fjerde medlemmet, i tillegg til de tre om bord i luftambulansen. Rollen til vedkommende er å overvåke flygingen for å ivareta sikkerheten til resten av crewet som er i luften.

For det tredje har det i realiteten ingen betydning hvor «flight following» styres fra, det kan i praksis utføres fra hvor som helst i verden. Argumentet om at det er noen flere flyginger inn til Bergen totalt sett enn til Stavanger er dermed heller ikke relevant. Det sentrale er hvor mange oppdrag sentralen har hånd om fra starten av. Det at AMK Stavanger har færre ansatte enn AMK Bergen gjør at antall helikopteroppdrag per operatør i Stavanger faktisk vil være høyere enn i Bergen.

Til slutt og for ordens skyld: når Skaar viser til at direktøren i Helse Stavanger støtter Bergen, stemmer ikke dette. Vår styreleder stemte som eneste i styret til Helse Stavanger for Bergen. Resten av styret stilte oss bak innstillingen fra vår administrerende direktør for en anbefaling om å legge AMK-LA sentralen til Stavanger.

Uansett hvilket vedtak styret i Helse Vest fatter vil vi forholde oss til det, og fortsette det gode samarbeidet mellom sykehusene i Helse Vest til beste for våre pasienter.

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg