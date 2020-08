Vis rasistene ryggen – igjen og igjen

«Stopp islamiseringen av Norge» må møtes med motstand.

Demonstranter ropte slagord mot «Stopp islamiseringen av Norge» i Bergen i fjor sommer. Innsenderen oppfordrer bergensere til å ikke la organisasjonen få holde på uimotsagt i år, heller. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Debattinnlegg

Reidar Staalesen Bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet

I slutten av august kommer «Stopp islamiseringen av Norge» (Sian) til Bergen. Organisasjonen som livnærer seg på fremmedfrykt og hat, vil som i tidligere år komme til byen vår for å spre sine rasistiske holdninger. Både i Bergen og andre byer er Sian blitt møtt med motdemonstrasjoner og store skarer mennesker som viser dem ryggen.

Flere medlemmer i Sian er dømt for rasisme eller spredning av hatefulle ytringer.

Dessverre får denne organisasjonen mer oppmerksomhet enn den burde; nettopp fordi de må møtes med motstand. Den dagen vi lar dem slippe til uten å vise dem ryggen, overdøve dem eller markere avstand, har de vunnet.

Ikke vunnet gjennom argumentasjon for at deres budskap er best, eller at en stor andel av befolkningen har gitt dem støtte, eller at holdningene deres har vunnet frem i valg. Men gjennom at de har fått holde på uimotsagt, og uten at folk tar avstand.

Den seieren kan vi ikke gi dem som sprer rasisme og holdninger man skulle ønske forsvant ved nazismens fall.

I Europa ser man dessverre økende aktivitet blant høyreekstreme. Kommentarfelt er fulle av rasisme og fremmedfrykt. Høyreekstreme og rasistiske alternative nyhetskanaler, der alle saker om innvandring vinkles negativt, nører opp under fremmedfrykt.

Vi må møte dem med motstand, vi må aldri tillate dem å kunne spre sitt hat uforstyrret. Vi må vise dem ryggen igjen og igjen, og vi må aldri la dem få holde på i fred. Selv om de kanskje er en liten promille av oss, vil de vokse, hvis man ikke konfronterer dem.

Jeg håper vi er mange som møtes i slutten av august, og viser at rasister ikke er velkomne i våre gater, vår by og vårt samfunn. Vi skal vise at vi er tolerante, åpne og rause, og at vi hjelper dem som trenger det.

Og vi skal vise det med å vise rasistene ryggen.