Ingen test, ingen fest

En godt planlagt fadderuke er å foretrekke, fremfor uorganiserte hjemmefester.

Å miste noen dager av fadderuken, er langt bedre enn igjen å sitte med stengte campus, skriver Henrik Waage Tjore, leder for Studenttinget på Vestlandet. Bildet er fra fadderuken i Bergen i 2017. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Debattinnlegg

Henrik Waage Tjore Leder Studenttinget på Vestlandet

Mandag 10. august er det studiestart ved de fleste av landets universiteter og høyskoler. Dette betyr at du og flere tusen nye studenter inntar studiebyene rundt om i Norge.

Studiestart er for de aller fleste synonymt med fadderuken. At det er mange meninger om fadderuken er ikke noe nytt, og sett i lys av smittesituasjonen, forstår jeg at enkelte kan være bekymret for at årets gjennomføring kan føre til økt smitte.

Jeg mener at en velorganisert og godt planlagt fadderuke er å foretrekke fremfor uorganiserte hjemmefester.

Rundt i landet planlegger man nå en organisert og trygg fadderuke for årets førsteårsstudenter. Dette gjør de for at du skal få en god og trygg start på studiet.

Jeg oppfordrer deg til å delta, så lenge du er frisk, symptomfri og klarer å overholde alle smitteverntiltak.

Henrik Waage Tjore er leder for Studenttinget på Vestlandet. Foto: Privat

Fadderuken er til for at du skal bli kjent med byen du skal bo i, få innsikt i hva du skal studere og hva det innebærer å være student, men kanskje viktigst, danne nye vennskap.

Derfor ønsker jeg å poengtere en ting: Vær så snill, det er utrolig viktig at du som student følger informasjonen som kommer fra fadderne, for deg selv og for alle andre.

Vi har alle et ønske om å komme tilbake til hverdagen så fort som mulig. Sammen har vi alle et ansvar for å følge retningslinjene gitt av Folkehelseinstituttet (FHI), institusjonen og ikke minst fadderne.

Og har du symptomer, hold deg hjemme og test deg. Husk: Ingen test, ingen fest!

Jeg tør påstå at å miste noen dager av fadderuken, er langt bedre enn igjen å sitte med stengte campus og digital undervisning på en trang hybel.

Oppretthold hygiene, hold avstand og vær oppdatert på siste nytt fra FHI og studiestedet ditt på deres nettsider og på sikresiden.no.

Om alle passer på, er jeg sikker på at alle får en god start på studiet, og går en spennende høst i vente.

Lykke til med studiestart!