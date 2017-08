Jeg vet ikke hvordan jeg skulle forklart bestefar at min generasjon tar fra fellesskapet og gir til de rikeste.

Min bestefar var en typisk vestlending. Sta og hardtarbeidende. Sløste lite og sparte mer enn han måtte. I sin levetid fikk han oppleve enorm velstandsøkning i landet vårt. En velstandsdsøkning han så andre fikk være med på. Sosial mobilitet var ikke i hans vokabular. Folk stod i boligkø og på ventelister for å få telefon. Likevel sparte han til neste generasjon. Det må vi som fellesskap også gjøre.

Jeg mener ikke at alt var bedre før. Tvert imot, nesten alt er bedre nå. Nå er det en selvfølge å kunne ta den utdanningen man vil. Jeg var den første jenten i min familie som fullførte almennfaglig utdanning, men ingen brydde seg om hvorvidt min bestefar kunne lese. Men når sluttet vi å tenke langsiktig på vegne av fellesskapet?

Da vi fant oljen bestemte vi oss for at verdien av den var vårt felles eie og etablerte Statens Pensjonsfond. Slik at vi kunne spare til neste generasjon og bruke avkastningen til å bygge landet. Kanskje vi heller skulle kalt det Fremtidsfondet. Definitivt ikke Forbruksfondet.

Ingen finansminister har noen gang tatt ut penger av selve oljefondet. Før Siv Jensen. I 2016 tok hun ut 6,7 milliarder av sparegrisen. Det er viktig at vi bruker mer penger når oljeprisen er lav og norsk økonomi går dårlig. Men Jensen har gitt sparegrisen en sprekk.

I budsjettet for 2017 foreslo Høyre/Frp-regjeringen å bruke totalt 226 milliarder oljekroner. Det er det høyeste noensinne og dobbelt så høyt som for fire år siden. Tallet er skremmende nok. Men det verste er at de samtidig ga store skattekutt til dem som har mest fra før. Jeg er ikke i mot det fordi jeg ikke unner noen et gode. Jeg er imot det fordi det ikke virker etter hensikten, fordi vi ikke har råd til det, og fordi jeg mener det er viktigere å bruke pengene på nåtidenes og morgendagens felles muligheter. Det er et valg. Det har jeg tatt.

Jeg vet ikke hvordan jeg skulle forklart bestefar at min generasjon tar fra fellesskapet og gir til de rikeste. At regjeringen ikke har råd til fysioterapi til brannmenn som har skadet seg på jobben lenger, eller til skolefrukt fordi de må finansiere kutt som ikke virker.

Når vi tar ut penger av oljefondet, låner vi fra våre barn og barnebarn. Hvis vi skal gjøre det, må vi bruke pengene på noe fornuftig som kommer fellesskapet til gode. En milliard kroner i skattekutt til landets 50 rikeste gjør ikke det.

I høstens Stortingsvalg lover Høyre og Frp mer av det samme. Formuesskatten skal kuttes enda mer. Jeg er for å gjøre formuesskatten mer treffsikker. Men hvis den fjernes, vil mange av landets rikeste komme seg unna å betale skatt i det hele tatt. Det gjør noe med vår motivasjon for å jobbe. Særlig på tirsdager når det regner og man egentlig har litt feber.

Generasjonskontrakten handler om at vi som lever i dag, må dekke våre behov uten å ødelegge kommende generasjoners mulighet til å dekke sine. Uten å selge landet og bruke opp pengene.

Det er en illusjon at vi kan sikre dagens velferdsnivå og fremtidens, samtidig som vi betaler ut store kontantsummer av fremtidsfondet. Regnestykket går ikke opp. Vi må velge.

Jeg vil ikke at min generasjon skal være den som bryter kontrakten. Fremtiden er nåtidens ansvar. Det ansvaret må vi ta.

