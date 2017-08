Heilt meiningslaust gale er det når sterkt trafikkerte tunnelar ligg mørklagde i månader og år.

Eg har hatt gleda av å farte litt rundt på vårt vakre Vestland i sommar. Det er eg så visst ikkje åleine om. Utlendingar og landsmenn av alle slag fyller hotell og pensjonat, dei kjem med alt frå digre bubilar til tråsykkel og eige telt.

Tunnelane våre er ei skam. Ikkje alle, men altfor mange. Dei er smale, svingete og utan skikkeleg lys. Særleg dette med lys er ei skam. Her velter det milliardar ut av statskassa til motorvegar der aust og jamvel litt vest, og så manglar det pengar til å få skikkeleg lys i tronge vestlandstunnelar. Heilt meiningslaust gale vert det når sterkt trafikkerte tunnelar ligg mørklagde, ikkje i nokre dagar, men i månader og år.

Så er det dette med toalett for farande. Når det no har lukkast å trekkje stadig nye hordar av turistar innover fedrelandet, skulle vi då ikkje ta oss råd til å nytte litt av pengane dei legg att til å tilby dei skikkelege toalett? Kunne det vera ein tanke at ambisiøse kandidatar til styre og stell no framfor valet sparer oss for tullete debattar om brunost og hovudplagg, og heller lovar oss lys i tunnelane og hygieniske toalett langs vegane?