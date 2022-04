Staten må ta ansvar for vann og avløp

I dag vet vi lite om hvor mange som blir syke av drikkevann.

Svartediket er sentralt i vannforsyningen i Bergen kommune.

Diane Berbain Nestleder i utvalget for helse og sosial Bergen bystyre, SV

Kokevarselet i begynnelsen av april som rammet over 5000 laksianere, viser oss igjen at vann- og avløpsinfrastruktur ikke bare lider av vedlikeholdsetterslep, men at det også er kritisk infrastruktur som skriker i dag etter oppgradering og god lekkasjekontroll.

Etter vannledningsbruddet på Søreide i 2020 stilte SV byråd Thor Haakon Bakke flere spørsmål i bystyret om tilstand og behov for oppgradering, uten å få særlig gode svar. Disse bruddene er som tikkende bomber som stadig forekommer, og det må settes høyt på agendaen til MDG-byråden.

Det krever langsiktig fornyelsesarbeid, og målet, ifølge byens budsjett, er å fornye en prosent av vannledningsnettet årlig. Det kommunale vannledningsnettet utgjør totalt 940 km ledninger. Med en slik utskiftingstakt, tar det nesten 100 år å fornye nettet. I tillegg har vi klimaendringene med store nedbørsmengder som vil skape utfordringer for vannkvaliteten fremover.

I Folkehelsemeldingen skriver regjeringen at utviklingen er urovekkende fordi den vedvarende foredlingen av drikkevannsledningene våre på sikt kan føre til flere sykdomstilfeller. I dag vet vi lite om hvor mange som blir syke av drikkevann.

Utfordringer med vann- og avløp kan få alvorlige konsekvenser. Bildet viser vannbassenget som var årsaken til vannkrisen på Askøy.

Den norske staten kan ikke lenger overlate til kommunene alene å vedlikeholde vann og avløpsinfrastruktur. I rapporten som Norsk Vann offentliggjorde i 2021, kan man lese at kommunene i Norge må investere 332 milliarder kroner frem til 2040 for å oppnå et forsvarlig nivå.

Dette kommer til å medføre en fordobling av gebyrene. I mange områder i landet må avgiftene økes enda mer. Kommunene og befolkningen har ikke mulighet til å bære denne byrden alene. Vannkrisen på Askøy i 2019 viser at å somle med denne tjenesten kan ha veldig alvorlige konsekvenser for befolkningen.

Vil man forbedre vannkvaliteten for bergensere og i elver og innsjøer, så hjelper det ikke å ha flotte og rådyre renseanlegg – og dårlig vann- og avløpsnett. Dimensjoneringen av systemet bør ta høyde for byens vekst og klimatilpasnings krav.

Vi vil fortette byen og møte klimaendringene, helst med ledninger som er i god stand. Situasjonen i Oslofjorden er et bevis på at dårlig håndtering av avløp er en miljøbombe.

I et representantforslag som vil komme i bystyret i Bergen, foreslår vi at byråd Bakke ber regjeringen finne ordninger for å finansiere deler av de investeringene kommunene må ta for å fornye drikkevanns- og avløpssystemet.

Regjeringen må også gjennomføre en fullstendig kartlegging av drikkevannskvaliteten i Norge for å få oversikt over hvor mange som blir syke av drikkevannet, og hvor mange som risikerer å bli syke dersom utskiftingstakten av ledningsnettet ikke øker.

Byråden får nå en ny mulighet til å vise at han jobber for å sørge for at bergensere ikke settes i en situasjon som kan føre til en enorm økning i avgiftene, hvor vannmiljøet stadig forurenses og hvor befolkningens helse står i fare.