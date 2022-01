Ja til mindre forbruk i byggebransjen!

Oppussing fremfor nybygg av rådhuset i Bergen har gitt store klimabesparelser, skriver Mona Høgli (MDG).

Vi må gjøre gjenbruk til hovedregel i alle prosjekter.

Mona Høgli Nestleder i bystyregruppen for Miljøpartiet De Grønne

Å bygge nytt må ikke lenger bety at alt skal være nytt. Tvert imot, det er et stort potensial i gjenbruk og redesign av møbler i forbindelse med nybygg og rehabilitering.

Her har kommuner og fylkeskommuner et stort ansvar når offentlige bygg skal rehabiliteres, eller det skal bygges nytt.

Noen har allerede tatt grep. Asker kommune satte i 2019 i gang et ombruksprosjekt, hvor de satte som mål at 80 prosent av møblene og inventaret skal ombrukes. De kartla møbler og inventar som kunne gjenbrukes eller redesignes og brukes på nytt i andre produkt.

Dette er en helt ny måte å tenke på, og Asker har jobbet med å skape en kulturendring for ressursgjenbruk. Som en del av prosjektet har de også koblet det med arbeidstilbud for mennesker som står utenfor arbeidslivet.

«Ombruk og redesign er et viktig verktøy for å klare å redusere klimagassutslipp», skriver Mona Høgli.

Foreløpig nærmer de seg 50 prosent ombruk, og med en økonomisk besparelse på 16 millioner kroner, 90 tonn redusert avfall og redusert CO₂-utslipp på 234 tonn. Dette tilsvarer det dobbelte av utslippet fra nesten hele energiforbruket til Asker kommune i 2017.

Gjenbruk og redesign i denne sammenheng handler altså om noe mer enn bare å bruke en stol man har i stedet for å kjøpe en ny stol. Det handler om å se på alt vi eier som ressurser – når stolen ikke kan brukes som stol lenger, kan likevel materialene brukes til nye ting. I Asker ble materialet i de gamle stolene til en ny, flott resepsjonsdisk.

Ombruk og redesign er et viktig verktøy for å klare å redusere klimagassutslipp og unødvendig avfall og sikre en best mulig utnyttelse av ressursene. Bergen har mange nybygg og rehabiliteringer, og her ligger et stort potensial for å tenke nytt og grønt når bygningene skal innredes. Ved større satsing på gjenbruk og redesign vil vi kutte utslipp, minske avfallsmengde og spare penger.

Oppussingen og transformasjonen av rådhuset i Bergen er et godt eksempel på hvordan ombruk og redesign er nyttig både for byutvikling, klima og økonomisk besparelse.

Foreløpige data hentet fra klimagassrapporten for rådhuset for prosjekteringsfasen, viser at i alle mulige scenario har rehabilitering av rådhuset lavere klimagassutslipp enn nybygg. Rapporten viser at besparelse på transport er 95 prosent i forhold til nybygg, og besparelse på byggeprosesser er 46 prosent sammenliknet med nybygg.

Bergen har som ambisjon å endre avfallshåndteringen for i større grad å tilpasse denne til sirkulærøkonomi, slik at vi kan redusere avfall og øke gjenbruk, materialgjenvinning og energiutnyttelse.

Vi bør være en foregangskommune for sirkulærøkonomi og gå i gang med tilsvarende prosjekt som i Asker, tilpasset Bergen. Vi må gjøre gjenbruk til hovedregel i alle prosjekter!