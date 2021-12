Helsevesenet er på kanten av stupet

RS-viruset har ført til mange innleggelser på Barne- og ungdomsklinikken.

Vi opplevde en fullstendig kaotisk situasjon da vår datter var innlagt.

Liv-Torill og Ole André Hellevang Lindgren Askøy

I landets medier kan vi nå daglig lese artikler om utslitt helsepersonell og et helsevesen presset til det ytterste. Historiene bærer preg av rovdrift på de menneskene som skal ta seg av oss når vi er på vårt mest sårbare. Dette er ikke bærekraftig i lengden.

Dessuten øker det risikoen for feil.

Da datteren ble lagt inn, var Liv-Torill og Ole André Hellevang Lindgren glade for å ha helsefaglig bakgrunn. Hun er advokat, han sykepleier og lærer i helsefag.

Som foreldre til ekstremprematur jente, som også er et «koronabarn», har vi hatt mange og til dels lange opphold ved Haukeland universitetssjukehus siden april 2020.

Som prematur med svært lav fødselsvekt, fikk barnet vårt påvist RS-virus og en ambulansetur i midten av november. Dette ble starten på et ni dager langt opphold ved Barne- og ungdomsklinikken i Bergen. Det som møtte oss, var en avdeling vi opplevde som fullstendig kaotisk. De ansatte hadde flere ganger ikke tid til å lese journal eller til å følge opp beskjeder fra legene.

Liv-Torill Hellevang Lindgren og datteren.

De ansatte var tydelig overarbeidet med for mange pasienter i avdelingen og med et ekstremt høyt arbeidspress. For vår del løste det seg fordi vi har med oss månedsvis med erfaring som sykehusforeldre, i tillegg til helsefaglig bakgrunn.

Som foreldre gikk vi på skift i avdelingen mens vi kontrollerte medisiner og tidsintervall mellom doseringene. Vi førte drikkelister, korrekturleste journaldokumenter og sjekket at det helsepersonellet som kom på vakt, faktisk leste journaldokumenter og epikrisen fra Nyfødtintensiven.

Da vår misnøye nådde sin topp, ble vi møtt på en hyggelig og konstruktiv måte av avdelingens enhetsleder. Vi ble møtt på vårt behov for personale med kompetanse og leger med kunnskap om premature barn. Dessverre vet vi at konsekvensen av våre krav kanskje var at andre barn fikk helsepersonell som heller ikke fikk gjort jobben sin. Noen av dem fordi de ikke hadde tid og andre fordi de ikke hadde fått tilstrekkelig opplæring.

Alt dette kunne man fanget opp og gjort noe med hvis helsevesenet var mindre presset. Det burde bekymre oss alle. Et presset helsevesen er en varslet krise. Helsevesenet lekker personell. Da hjelper det ikke å utdanne flere sykepleiere, det krever flere stillinger og økt bemanning.

Med omikron blusser pandemien opp igjen. Det krever av oss alle. Vi skulle gjerne finansiert en ekstra sykepleier ved Barne- og ungdomsklinikken, men må avfinne oss med det lille vi faktisk kan gjøre. Det er ikke applaus fra terrassen; det er ved å holde avstand, vaske hender, være hjemme når vi føler oss syke, og at vi bruker munnbind når vi drister oss ut av huset.

Om du er lei av korona og pandemi, så er du ikke alene. Men et helsevesen som bryter sammen, vil være langt farligere for oss alle.

