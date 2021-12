Skal Bergen takle kriser, må frivilligheten styrkes

Bystyrepolitiker Diane Berbain (SV) er bekymret for frivillighetens kår i Bergen.

Pandemien er ikke over, og vi vet ikke hva som venter oss.

Diane Berbain Nestleder i utvalget for helse og sosial Bergen bystyre, SV

Frivilligheten fortjener å hedres og få anerkjennelse, særlig etter innsatsen som ble lagt ned for å være til stede for de mest sårbare blant oss under pandemien.

Da offentlige tjenester stengte ned eller hadde lavere tilgjengelighet, ble frivilligheten en viktig temperaturmåler for situasjonen, for hvordan det gikk med de mest utsatte, og med kommunens tjenester.

Forvaltningsrevisjoner har bekreftet at kommunen ikke inntok en aktiv rolle for å sikre at de mest vanskeligstilte fikk tilgang på hjelp, mens frivilligheten påpekte manglene i ulike faser av pandemien.

For mange bergensere er Robin Hood-huset et helt nødvendig tilbud. På bildet er leder Marcos Amano og nestleder Ingrid Døskeland.

Bystyret fikk forrige uke anledning til å gå gjennom hvordan byrådet jobber med forbedringspunktene foreslått av forvaltningsrevisjonene, om blant annet sosiale tjenester og psykisk helse- og rustjenester. Jeg kan ikke se at forholdene for frivilligheten er avklart dersom kommunen innskrenker egne tilbud ved kommende kriser.

Risikoen for at ansvaret for å ta vare på de mest sårbare forskyves til frivilligheten er ikke vurdert. Hva skjer om frivilligheten ikke er dimensjonert til å ta imot alle som behøver det? Kan vi risikere at bergensere ikke får hjelp? Hvem overtok råd og veiledning da Nav stengte? Hvor sov de som trengte akutt overnattingstilbud? Dessverre ble det ikke flertall i bystyret for å vurdere det.

For noen uker siden måtte Blå Kors Hvite Bånd dagsenter stenge dørene på grunn av mangel på frivillige medarbeidere. Robin Hood Huset slet med å ta unna alle henvendelser mens Nav-kontorene var stengt.

I budsjettarbeidet kan vi år etter år tydelig se hvordan frivilligheten behandles. Pandemien er ikke over, og kommunen er ikke i nærheten av å klare å yte den hjelpen som trengs i egenregi. Det gjenstår et stort arbeid med å gjøre kommunens tjenester mer aktive og tilgjengelige.

Bergen trenger at frivilligheten kan tette hullene og være fleksible. Da trengs forutsigbarhet i form av tilskudd som i det minste følger årlig lønns- og prisvekst, og en lyttende og imøtekommende kommune som er åpen for økte tilskudd for å dekke behov under utvikling.

Vi venter spent på den nye frivillighetsplanen.