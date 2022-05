Dataspillgiganten Roblox bruker sleip markedsføring mot barn

Det er blitt lukrativt å markedsføre direkte mot barn, og plattform-giganten har ingen etiske skrupler med å slippe kommersielle aktører inn.

– Hele sulamitten er for barna forkledd som utforskning og lek. I den andre enden fylles lommene hos store, kommersielle aktører, skriver Kris Leslie Munthe om Roblox.

Kris Leslie Munthe Skribent, Barnevakten

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Rundt halvparten av landets ti- og elleveåringer bruker en digital lekeplass hvor stadig flere kommersielle slipper til. Hvor er de etiske og juridiske rammene som beskytter barna?

Roblox er det største spillet i skolegården som «alle» barn spiller. Enklest forklart er Roblox som Netflix, men for spill – en plattform der barn kan velge og vrake blant millioner av spill. I tillegg kan de kommunisere med vennene sine.

Gjennom pandemien skjøt inntektene til Roblox fart med en omsetning på 1,9 milliarder amerikanske dollar. For selv om Roblox er gratis å spille, kan man kjøpe ting i spillene for ekte penger. For eksempel kostymer og hatter, eller hjelpemidler til spillfiguren.

Omtrent seks av ti barn kjøper innhold i spill med ekte penger. På mange måter er Roblox som et virtuelt kjøpesenter, der barna går inn gratis, og blir stadig lokket eller mast på med pop-up-reklame for å kjøpe ting. Ikke minst med et sosialt press når vennene har kule ting som de også bare må ha.

Fordi det er snakk om barn, kan slik markedsføring karakteriseres som grådighet.

Kris Leslie Munthe er rådgiver på spill og apper hos Barnevakten.no

At det er barnas lommepenger som går inn på kontoen til Roblox, er en ting, men grådigheten stopper ikke der.

Bare det siste året har Roblox signert avtaler med store kommersielle aktører som Spotify, Sony, McLaren, Ralph Lauren, Nike og Warner. I retur får disse direktekontakt med kundegruppen – som i denne sammenheng kan være barn helt ned i fem–seksårsalder.

Måten dette fungerer på i praksis, er at de kommersielle aktørene lager «spill» som blir tilgjengelige for barn. Inni disse spillene ser barna merkevarenavn og kan kanskje kjøpe ting for ekte penger – hvor noe av sluttsummen går til Roblox, og noe går til bedriften som har laget spillet.

Les også Forsker om skjermtid: Dropp den dårlige samvittigheten

Barna som er i lekemodus – og med det kanskje mindre kritiske – knytter altså et forhold til merkevaren, legger igjen ekte penger – og får kanskje så lyst til å søke opp nettbutikken for å kjøpe fysiske produkter.

Det er blitt lukrativt å markedsføre direkte mot barn, og plattform-giganten har ingen etiske skrupler med å slippe kommersielle aktører inn.

La oss ta et konkret eksempel.

I spillet som klesmerket Vans har laget, skal man gjøre triks på skateboard i tillegg til å vandre rundt i Vans-butikker i spillet og kjøpe sko og klær med Vans-merket på. Dette koster robux, som barna må kjøpe for ekte penger.

Spotify lanserte nettopp et eget spill inne på Roblox. Hele spillverden er gjengitt i strømmegigantens farger med nyanser av grønn, oransje og lilla. Snakk om logofisering hvor barna bader i en spillverden basert på fargene fra logoen.

Via lek bygges også barnas tillit til merkevaren. Kanskje blir det lettere å spørre mor eller far om å laste ned Spotify på mobilen i etterkant.

Les også Under pandemien gamet Patrick (17) tolv timer dagen. Nå er forskere bekymret for at spillingen kan ha rekruttert flere til inaktivitet.

Roblox har blitt mye mer enn bare et spill. Det holdes virtuelle konserter, prisutdelinger og digitale fester. Vi snakker ikke om smånavn, men om kjentfjes som David Guetta, Twenty One Pilots og Brit Awards. Etter at konserten er ferdig, kan barna handle virtuelt merch for ekte penger.

Hele sulamitten er for barna forkledd som utforskning og lek. I den andre enden fylles lommene hos store, kommersielle aktører.

Dette er heller ikke unikt for Roblox. Fortnite, som har en like stor fanskare, gjør mye av det samme.

At plattformene har samvittighet til dette, er en ting, men hvor er myndighetene midt oppi dette?

Det er tydelig at norsk markedsføringslov ikke er nok. Sikkerhetsnettet henger alltid etter, og når det endelig er på plass, kan et nytt fenomen ha tatt over med nye problemstillinger. De kommersielle interessene ligger foran, og barna blir den tapende part.

Løsningen er kanskje ikke at foreldrene skal forby Roblox, for barna opplever stor glede, og det er sosialt å være med vennene sine på digitale lekeplasser.

En kritisk sans er viktig, hos både foreldre og barn, og foreldre kan så klart oppfordre barna til å velge bort slike spill inne på plattformen til fordel for andre.

Men det må også gjøres noe med rammeverket rundt – ved å pålegge spillutviklere til å begrense kommersiell markedsføring overfor barn. Her inviterer vi Forbrukertilsynet, Medietilsynet og myndighetene til å komme mer på banen.