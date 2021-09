Vi må gjøre mer for å stoppe hatet

Trusselbildet mot muslimer er alvorlig.

«Vi trenger kunnskap om hvordan situasjonen er for muslimer og andre religiøse minoriteter», skriver byråd Katrine Nødtvedt (MDG). På bildet vises motdemonstrasjonen mot Sian 18. september i år.

Katrine Nødtvedt Byråd for kultur, mangfold og likestilling (MDG)

Forrige helg sto byen samlet mot muslimhat og for å feire byens mangfold, men dessverre vet vi at hatet lever i beste velgående. Jeg har hørt historier om muslimske kvinner som blir dyttet, spyttet på, som får hijaben forsøkt revet av seg, og dette skjer i Bergens gater. Vi kan ikke kalle oss en mangfoldsby hvis vi ikke tar grep.

Trusselbildet mot muslimer er alvorlig. Muslimer er i dag en av minoritetene i samfunnet vårt som opplever mest gruppebaserte fordommer og diskriminering, og den gruppen som er mest utsatt for hatkriminalitet på bakgrunn av sin religion.

Og vi må aldri glemme at konspirasjonsteorier om og hat mot muslimer var sentrale motiver for de grusomme terrorangrepene på Regjeringskvartalet og Utøya i 2011 og i Bærum i 2019.

«Nå trenger vi handling som faktisk gjør et oppgjør mot hatet», skriver byråd for kultur, mangfold og likestilling, Katrine Nødtvedt.

Likevel er det mange som ikke tar dette nok på alvor. Vi har fortsatt stortingspolitikere som insisterer på å bruke begrep som «snikislamisering», eller som i full offentlighet forsøker å betale muslimske jenter for å ta av seg hijaben. Dette bidrar ikke til å avstigmatisere eller bygge forståelse, men fyrer tvert imot opp under fremmedfrykt og nedlatende holdninger mot muslimer.

Nå trenger vi handling som faktisk tar et oppgjør med hatet. Derfor legger byrådet nå frem en handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer.

For det første trenger vi mer fakta. Vi trenger kunnskap om hvordan situasjonen er for muslimer og andre religiøse minoriteter, og kunnskap og informasjon må formidles til flere.

Byrådet vil etterspørre årlige redegjørelser fra Vest politidistrikt om deres arbeid mot hatkriminalitet, med særlig blikk på hatkriminalitet rettet mot muslimer. Vi trenger også kompetanseheving både i de offentlige tjenestene og i samfunnet for øvrig.

For det andre må vi ta ofrene for trakassering og hatkriminalitet på alvor. Derfor satser byrådet på opprettelsen av en ny tjeneste i Bergen med et eget tilskudd i årets budsjett: Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken («DiMe») blir en tjeneste som opprettes i samarbeid mellom Norsk Folkehjelp, Antirasistisk Senter, Skeiv Verden Vest og Norges Handikapforbund. Tilbudet skal være tilgjengelig for alle som opplever diskriminering.

For det tredje må vi satse på dialog og synliggjøring. Bergen kommune har over lengre tid hatt en god dialog med moskeene i byen, gjennom et samarbeidsprosjekt med blant annet politiet. I Bergen har vi også god dialog på tvers av ulike trossamfunn og livssynsretninger, gjennom Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Disse dialogplattformene har rustet byen bedre for kriser; for eksempel sørget for god informasjonsflyt under koronakrisen. Dette er et viktig arbeid som byrådet styrker i neste års budsjett.

Tiden der vi kunne sitte og se på diskriminering uten å gjøre noe er forbi. Nå er det tid for handling.