De som jobber i reiseliv, uteliv og kultur, fortjener å vite hva planen er når smitte og innleggelser øker.

Det virker som den nye regjeringen fikk granatsjokk ved overtakelse av makten, og nå kun håper på mirakler, skriver Tom Greni.

Tom Greni Daglig Leder, Ricks Teater & Nattklubb og Zachariasbryggen Restauranthus

Det var nok mange som trodde korona var over da Erna Solberg klemte Bent Høie foran TV-kameraene. Nå skulle det igjen være lov med «one night stands», meteren var borte, vaksinen hadde vunnet. Litt «økt beredskap», og så kunne vi leve som normalt. Slik gikk det ikke.

Det store spørsmålet er: Hva skjer nå? Hva er planen videre? Vi får utallige spørsmål fra ansatte og gjester. Kan vi svare? Nei, for vi vet ikke. Vi er helt i tåkeheimen.

Skal jojo-politikken fra forrige regjering fortsette? Blir det ytterligere innstramminger? Lockdown? Ansatte innen reiseliv, uteliv og kultur fortjener å få vite hva som er planen videre når smitte og innleggelser øker. Disse bransjene var dem som ble ofret i forrige runde.

Skal man se seg om etter en ny jobb allerede nå, før det igjen blir permitteringer? I Bergen var 13 av 500 i uke 45 bekreftet smittet via kultur og uteliv. Likevel er det stor fare for at disse bransjene blir ofret først igjen.

I hele høst har problemet vært smitten i skolen. Men skolen skal skjermes for tiltak. Kan det gå bra da? Det ble sagt at vaksinene skulle beskytte mot alvorlig sykdom. Nå er knapt 90 prosent vaksinert. Likevel øker antall innleggelser, og stengespøkelset henger over alle som har som virke å samle folk.

Totalkapasiteten på sykehusene er for liten. Det er knapt gjort noen oppjustering av kapasiteten under hele pandemien. Det virker som den nye regjeringen fikk granatsjokk ved overtakelse av makten, og nå kun håper på mirakler. Ingen penger er satt av i noen sektorer til å møte økt smitte og innleggelser.

Hvor ble det av «økt beredskap». Hva ligger det i begrepet? Er det bare tomme ord? Hvorfor blir det ikke tatt noen forholdsregler fra sentrale myndigheter? Hvor er munnbindpåbud og utluftning av klasserom? Bruk av uv-c-lys? Testing i stor skala?

Alle ser hvor dette ender.

Her er det ikke «føre var» som gjelder, men å stikke hodet i sanden. Og det vil gå ut over noen. Sannsynligvis de samme menneskene som ble permittert i fjor og tidligere i år, på grunn av myndighetenes restriksjoner.

Dersom meteren gjeninnføres eller det går mot full lockdown, er myndighetene klar med fullverdig kompensasjon til dem som blir rammet av restriksjonene? Skal det være full arbeidsgiverperiode? De som blir permittert igjen, vil de få full lønnskompensasjon? Er det laget planer for denne situasjonen i det hele tatt?

Når det har blitt som det har blitt, kunne i det minste ledere og ansatte i utsatte næringer få den forutsigbarheten det er, å få vite hva som er planen? Hvor mye smitte og innleggelser er det egentlig vi skal tåle? 20 prosent mer enn i dag? 50 prosent mer enn i dag?

Med litt forutsigbarhet har vi i det minste muligheten til å begrense skadevirkningene, og i alle fall unngå å kaste tonnevis med julemat, slik det skjedde i fjor under den forrige regjeringen.