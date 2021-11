Kan vi få eit lite stikk av omsorg?

Smitteregimet i Helse Bergen er så liberalt at det er vanskeleg å kjenne seg trygg.

Kristine Stokke Karlsøen og Løvemammaene er forundra over at Helse Bergen ikkje ser på uvaksinerte helsearbeidarar som ein smitterisiko for barn og unge.

Kristine Stokke Karlsøen På vegne av Løvemammaenes Sykehusbarnkomtié

Kan ein vere trygg på at helsepersonell som jobbar med dei sårbare barna våre, har ein oppdatert vaksinestatus? Det avheng av kor i landet ein bur og korleis helseføretaka og kommunane tolkar føreskriftene frå FHI.

Då ein eldre person døydde av covid-19 i haust, etter å ha blitt smitta av ein uvaksinert helsearbeidar, ynskte Løvemammaene å vite korleis sentrale og lokale helsemyndigheiter steller seg til uvaksinerte helsearbeidarar.

Me sende e-post til tilfeldige kommunar og sjukehus i landet og spurde om rutinane deira for å hente inn opplysningar om vaksinestatusen til dei tilsette og studentar i praksis. Og vidare korleis dei handterer tilsette som ikkje ynskjer å oppgje vaksinestatus og som jobbar med sårbare pasientar.

Svara me har fått, gjer oss urolege. Dei syner at instruksane frå FHI og lova vert tolka svært ulikt. Det er usemje om ein kan hente inn opplysningar om vaksinestatusen til dei tilsette, og om det i det heile er naudsynt å verne utsette barn mot covid-19.

Det er likevel svaret frå Helse Bergen som uroar oss mest. Dei omgår spørsmålet ved å syne til at barn og unge ikkje er rekna som risikogruppe for covid-19. Difor er vaksinasjon frivillig ved Barne- og ungdomsklinikken, til liks med resten av helsetenesta, skriv dei. Vidare skriv dei at kunnskapen om smittevern på Barne- og ungdomsklinikken er så god at det i seg sjølv er tilstrekkeleg. Også dette skal visst gjelde i heile Helse Bergen.

Me er forundra over at Helse Bergen ikkje ser på uvaksinerte helsearbeidarar som ein smitterisiko for barn og unge. Dette gjeld berre covid-19, kva med influensavaksinen og andre vaksinar?

Om covid-19 ikkje utgjer ein helserisiko for barn og unge, kvifor set ein inn tiltak som kostar mykje for pasientane og dei pårørande? Kvifor må ein stå utanfor ein eigen covidinngang i minusgrader med det minste symptom på forkjøling når ein skal leggast inn? Og kvifor kan berre ein forelder vere til stades? Er det for å verne dei tilsette mot smitte frå pasientane og pårørande?

Kan hende er det ikkje mange barn som vert veldig sjuke eller døyr av covid-19. Viruset og kunnskapen om viruset er relativt nytt og dei sjukdomane som ligg bak, er så mange at Helse Bergen neppe har oversikt over om alle tilstandane vil tole korona.

For det skjer at barn døyr av dette viruset. Det burde Helse Bergen vite. I november 2020 døydde eit barn av korona her. Langtidseffektane frå viruset veit ein heller ikkje mykje om enno.

For dei av oss som har levd med barn med lågt immunforsvar, både på andre helseinstitusjonar og på Haukeland, står smitteregimet i Bergen fram som så liberalt at det er vanskeleg å kjenne seg trygg.

Foreldre til barn der kvar og ein infeksjon kan vere livstrugande, går svært langt for å redusere smitterisikoen. Heile familiar lever i isolasjon, og søsken vert haldne heime frå barnehagar og skular. Då er det mildt sagt fortvilande om helseinstitusjonen ikkje tek smittevernet på alvor.

Sjukehus er ikkje ein stad ein kan velje å halde seg borte frå. Utan ein garanti mot å bli behandla av uvaksinert helsepersonell burde ein hatt høve til å reservere seg mot det.

Barne- og ungdomsklinikken svarer

Barn og unge blir ikke regnet som risikogrupper for covid-19 fordi en slik infeksjon hos barn vanligvis gir ukompliserte sykdomsforløp. Dette gjelder også barn/pasienter med alvorlig underliggende sykdommer. Ved Barne- og ungdomsklinikken er vaksinasjon frivillig, som i resten av helsetjenesten. Ut fra dokumentert kunnskap om betydningen av covid-19 hos barn og unge vurderer Barne- og ungdomsklinikken det ikke som nødvendig å pålegge at medarbeidere skal oppgi vaksinasjonsstatus.

Alle ansatte som jobber med barn og unge, har gode kunnskaper om smittevernrutiner, da infeksjonssykdommer er en stor del av pediatrien. Helse Bergen følger vanlige smittevernrutiner både for vaksinert og eventuelt uvaksinert personell, og vurderer at dette er tilstrekkelig for å tilby forsvarlige helsetjenester til alle pasientgrupper. For ordens skyld vil vi understreke at medarbeidere ved Barne- og ungdomsklinikken med svært få unntak er fullvaksinerte mot covid-19.

Den samlede kunnskapen om covid-19 og barn viser fortsatt at risikoen for alvorlig covid-19 er svært lav, både hos barn generelt og hos barn med kroniske sykdommer og tilstander. Dette ligger også til grunn for at Norge ikke vaksinerer alle barn mot covid-19 og at helsemyndigheter anbefaler de aller fleste barn med kroniske sykdommer å gå i skole og barnehage som tidligere, på linje med friske barn.

Vi følger FHI og Norsk Barnelegeforening sine anbefalinger vedrørende ulike smitteverntiltak for barn og unge for å hindre covid-19. Vi har strenge smitteverntiltak både for å beskytte pasienter og pårørende, men også for å hindre smitte hos helsepersonell, slik at vi ikke får en situasjon med høyt sykefravær som gir risiko for at vi må redusere tilbudet til pasientene. Smitteverntiltakene vi har, gjelder også andre virusinfeksjoner, ikke minst RS-virus, som vi har sett mye av siste tiden.

Ansgar Berg, klinikkdirektør