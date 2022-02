Økonomer og politikere har skylden for strømkrisen

Hensynet til sikker og rimelig energi til oss forbrukere er skjøvet i bakgrunnen.

Det gir ikke mening å produsere så billig strøm og å ha så høye strømpriser, mener Terje Kilen.

Terje Kilen Samfunnsdebattant

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Strømprisene er et klassisk eksempel på hvordan det kan gå når man overlater samfunnets livsviktige funksjoner til markedskreftene og politikere som ikke skjønner folkets beste.

Strømkrisen er ingen naturkatastrofe. Den er heller ikke en følge av lite vann i magasinene, kulden, høye gasspriser eller utenlandskabler. Den er en følge av vedtak som er trumfet gjennom av EØS-kåte politikerne.

«Hensynet til sikker og rimelig energi til oss forbrukere er skjøvet i bakgrunnen», skriver Terje Kilen.

Norge produserer trolig den reneste og billigste strømmen i Europa. Men selv om Norge i praksis er selvforsynt med egenprodusert billig norsk vannkraft, har vi hatt svært dyr strøm de siste ukene. Du må være rimelig innskrenket i hodet for å finne dette fornuftig.

Dagens energi- og priskrise har intet grunnlag i ressursmangel, men i menneskelige feilvurderinger og uansvarlige politikere. Vi erfarer at flere politikere ikke har den nødvendig kompetanse på det de har ansvar over.

Les også Undersøkelse: Nesten en av tre har måttet kutte forbruk på grunn av strømpriser

I tidligere tider var energisektoren dominert av ingeniører med hovedmål å sikre husholdninger og næringslivet pålitelige og billigst mulige forsyninger. I senere tider har økonomer og politikere tatt over denne funksjonen der hovedmålet er forskjøvet fra forbrukernes velferd til produsentenes og statens inntekter.

Hensynet til sikker og rimelig energi til oss forbrukere er skjøvet i bakgrunnen. Politikerne har frivillig bidratt til å gjøre saken verre. Siste nytt er at politikerne også tillater en vesentlig økning i nettleien.

Bak våre rygger er det blitt lagt til rette for at også vann er blitt en handelsvare. Når det offentlige via diverse strømpakker sponser strømmen for det norske folk slik at kraftprodusentene kan holde prisene på et kunstig høyt nivå, må dette være toppen av frekkhet.

Ønsket om profitt er altså langt viktigere enn å gjøre det samfunnsoppdraget som strømleverandørene faktisk har med å skaffe landet den strømmen de trenger til en god pris.

Les også SV foreslår løsning i betent regjeringsstrid om kraftkabler

Vi kan rasere de sist urørte naturområder i landet og produsere skjorten av oss, så lenge vi er en del av EUs kraftsystem som aldri får nok kraft. EU er umettelig på grunn av sitt grønne skifte. Produksjon av norsk vannkraft er langt mer rimelig enn å produsere energi i kullkraftverk og liknende som man gjør mange steder i Europa.

Enkelte politiske partier vil fortsatt gjøre Norge til EUs «grønne batteri». Et massivt flertall på Stortinget åpner nå for å bygge ut vernede vassdrag. Dessverre har vi skaffet oss et politisk maktapparat som vil rasere de sist urørte naturområder i landet og produsere til en umettelig EU som aldri får nok kraft.