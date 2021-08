Elbil er perfekt for deg som vil teste forholdet og løse kryssord

Snu for all del ikke ryggen til ladepunktet!

Vera Iversen (bildet) har fått god tid til strikking, kryssord og lange turer med hunden på elbilferie i sommer.

Vera Iversen Ulvik

Norgesferie med elbil er bare fantastisk og uforglemmelig. Når bilen er pakket og overnatting bestilt, er det bare å kjøre på. Man innstiller seg på en fin tur uten lading i fire–fem timer.

Så faller batterikapasiteten til under 30 prosent, og noe som likner en påskeeggjakt starter. Febrilsk leter man etter nærmeste ladestasjon, og konklusjonen om at ladenettet er dårlig utbygd, kommer raskt. Det gjør også jakten på strøm enda mer eventyrlig at de fleste ladestasjoner mildt sagt er beskjedent merket, helt sikkert av en fornuftig grunn.

Så finner man til slutt en ledig og fungerende lader (etter å ha prøvd to-tre-fire stykk), og graden av lykke og stolthet når toppen. Man ser at ladingen pågår, og tar seg en velfortjent og avslappet spasertur i en time. «Fornøyelsen» av å komme tilbake og se at ladingen falt ut, er rett og slett ubeskrivelig!

Man ringer da produsenten og hører at det er noe galt med skitten. Utrolig artig å få samme beskjed tilbake som du melder inn. Det kjennes deilig at begge parter i alle fall er enige om statusen. Og livet går bare videre.

Du verden, folk er sosiale i ladekø! Lange og gode samtaler med andre frustrerte elbileiere er en svært oppmuntrende opplevelse. Enhver person i ladekø føler visst stolthet av å tilhøre samme sekt/brorskap, der alle lykkelige eiere av Tesla/Nissan/Mustang/Renault er like (u)verdige.

«Strikking, kryssord, sudoku, eller rett og slett en god bok å lese, er en must for elbileiere i ladekø», skriver Vera Iversen.

Historier man hører av hverandre beriker ens kunnskap om geografi (ladestasjoner i landet som går an å bruke uproblematisk) og teknologi («Har du prøvd dette? Virket for meg»). Man får mange turtips som bonus.

Har du en hund som er med på tur, har kjæledyret ditt all grunn til å være glad. Mens matfar svetter av desperate forsøk på å lade opp bilen, får matmor og hunden god tid til å gå lang tur, lese alle skilter rundt omkring, eller slå i hjel tid på andre måter.

Strikking, kryssord, sudoku, eller rett og slett en god bok å lese, er en must for elbileiere i ladekø. Tro det eller ei, å campe ved ladestasjon i godt selskap er et fornuftig alternativ. Gudene vet hva som kan skje med ladingen når man snur ryggen til ladepunktet. Tilstedeværelse er å anbefale! Det er derfor nyttig å ha med seg et par campingstoler, paraply, parasoll, kosepledd, god matpakke, drikke og selvsagt fullt ladet mobil, da man trenger å finne ut av mange forskjellige ting. Lærerikt og deilig tidsfordriv!

En utvilsom fordel av å lade elbil på ferie er økt mental styrke og regelmessig psykisk trening. For ikke å snakke om erfaringer! Jo flere ladinger man trenger underveis på tur til feriemål, desto flere apper blir lastet ned. Man gjør seg i tillegg lommekjent på tidligere ukjente steder, hilser på hyggelige folk og er i det hele tatt hyperaktiv og oppfinnsom.

Det er også en glimrende mulighet å teste kjærligheten. Det kan hende at partnere på et eller annet tidspunkt prøver å beskylde hverandre for det idiotiske kjøpet av miljøvennlig kjøretøy som kostet 300.000–700.000 kroner, og stemningen i familien kan fort bli amper. Klarer man å unngå det, har kjærligheten virkelig bestått testen!

God Norges-elbil-ferie!