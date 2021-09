Hvem kjemper du mot, Palma Kleppe?

Innlegget til Palma Kleppe oser over av venstrevridd valgkampretorikk, mener småbarnsfar Karsten Sprenger, som tidligere har vært fylkessekretær i Vestland Høyre.

De som mener offentlig styring er synonymt med kvalitet, bør sjekke hvor fornøyde foreldre er med private barnehager.

Karsten Sprenger Far, Bergen

Valgkampen er over, Palma Kleppe. Innlegget som ble publisert i Bergens Tidende 20. september 2021 oser over av venstrevridd valgkampretorikk. Det blir så mye nedlatende kommentarer at det blir utydelig for meg hva hun egentlig kjemper imot.

Er det den pedagogiske kvaliteten i de private barnehagene, eller det faktum at private aktører har en mulighet å tjene penger på en jobb de faktisk utfører? Hva er i så fall forskjellen med andre som utfører offentlige oppgaver, slik som å bygge vei, tilby helsetjenester eller utføre kollektivtrafikk. Eller mener Kleppe at dette også er profitører, uten å legge frem argumentasjon som viser at kvaliteten på jobben deres er betydelig dårligere enn det offentlige?

Jeg er selv far til to barn i en Kidsa barnehage. Hvorfor endte vi opp der, selv om vi bodde nærmere to offentlige barnehager?

Det begynte med at jeg tok en ringerunde til alle barnehagene før jeg søkte om barnehageplass. Etter flere forsøk ga jeg opp å få svar på telefon og e-post fra de offentlige barnehagene, mens jeg fikk en hyggelig tilbakemelding fra Kidsa barnehagen.

To år senere har vi nå to barn som trives stort i barnehagen, hvorav den eldste storkoser seg i turgruppen som er ute så å si hele året. Vi er så fornøyde med barnehagen at vi denne sommeren valgte å flytte nærmere, for å få hverdagen til å gå opp.

Kanskje Kleppe og politikere som mener at offentlig styring er synonymt med kvalitet og god pengestyring, også bør ha fokus på hvor fornøyde foreldre kan være med private barnehager, og hvor misfornøyde man også kan være med offentlige barnehager.

Kanskje man kan legge vekk retorikken og ha fokus på barna, og heller legge til rette for kvalitetsstyring og god kontroll av barnehager. Slik at både private og offentlige barnehager som ikke presterer blir fulgt opp og pålagt å endre seg til det beste for dem de egentlig jobber for, nemlig foreldrene og barna.