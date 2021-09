Ei hyllest av den normale læraren

Dette er eit forsvarsskriv for valkampen si mest utskjelte yrkesgruppe.

Problemet med den norske skulen er ikkje at lærarane er for dårlege, meiner innsendaren.

Eirik Strømme Spjeld Lærar, Stord

Gjennom valkampen høyrde me igjen politikarane snakka varmt om den idealiserte drøymelæraren, men det har aldri vore særskilt til skryt å få for dei som faktisk er lærarar. Noreg treng ikkje, som Erna Solberg og Guri Melby går på repeat om, betre lærarar. Noreg treng at den normale læraren maktar å stå i yrket.

Dette er ei hyllest av den normale og jordnære læraren som no er i ferd med å få nok. Den solide læraren som elevar og foreldre har tillit til. Den realistiske læraren som forstår at det ikkje finst nokon pedagogisk trylleformel. Læraren som ikkje er kateterflyktning, men forstår at eitt fag i eitt klasserom ofte er det beste for elevar i grunnskulealder.

Dette er ei hyllest av læraren som har jobba i 10, 20 eller 30 år og får beskjed frå politiske broilerar om at kompetansen ikkje er god nok. 10, 20 eller 30 år er ikkje godt nok for broilerane.

Ein må tileigna seg fleire studiepoeng, på ein høgskule eller eit universitet, frå førelesarar som nettopp er uteksaminerte frå ein høgskule eller eit universitet sjølv. Kompetanseheving kallar broilerane dette.

Eirik Strømme Spjeld er lærar og medlem i Utdanningsforbundet Stord.

Dette er ei hyllest av læraren som er medmenneske, ikkje marionett. Læraren, som på grunn av alle åra med realkompetanse i skulen, forstår at rettferd ikkje er å handsama alle likt.

Læraren som har det i seg å vera streng med dei som treng det, men som tilpassar seg overfor dei som har behov for ei anna tilnærming. Læraren som elevane har forstått at dei ikkje kan lura, men som dei veit dei kan stola 100 prosent på når dei faktisk treng det. Læraren som har røynsle nok til å forstå at det å ri paragrafar ikkje alltid er vegen å gå i skulen.

Dette er ei hyllest av den jordnære læraren som styrer unna pedagogiske flosklar. Læraren som ikkje jaktar meiningslaus utvikling, men dreg i handbremsa når politikarar eller kollegaer byggjer luftslott som skal ta av dyrebar undervisningstid.

Læraren som prioriterer grundig undervisning i grunnleggjande ting, framfor svulstige opplegg som ser fine ut på papiret, men som kollapsar når dei vert sette ut i livet. Læraren som vågar å gje uttrykk for at ein del av desse opplegga vil ta så mykje tid at det går langt utanpå arbeidstidsavtalen.

«Noreg treng ikkje, som Erna Solberg og Guri Melby går på repeat om, betre lærarar», skriv innsendaren.

Dette er ei hyllest til læraren som veit at han aldri vert nokon lønsvinnar. Læraren som i gode tider for landet får beskjed om at løna ikkje kan justerast opp, for då vil renta stiga. Læraren som i dårlege tider for landet får beskjed om at løna ikkje kan justerast opp, for det vil senda feil signal.

Dette er ei hyllest av læraren som forstår at det er naturleg at det er variasjonar i både resultatet på nasjonale prøvar og i karaktersnitt på elevgruppene frå år til år. Dette er visst vanskeleg for overordna organ å forstå. Trur dei det er sko skulen produserer? Då har eg i tilfelle nyhende til dei: Skulen utviklar gangs menneske, og menneske kjem framleis ikkje ut på samleband.

Faren no er at lærarane er i ferd med å forsvinna ut av skulen på samleband.