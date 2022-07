Velkommen hjem, brosteinsbarn

Bergen?

«Bergen? Definitivt, men ka med meg?», spør Silja Elisa Næs.

Silja Elise Næs Bergenser

Et ladet spørsmål

til en nyankommet banditt

kan eg besvare spørsmål

om byens identitet

når eg ikkje en gang

kjennar meg sjøl?

Ka vil du?

tenkar eg

eg trodde eg var kommet hjem

men no vet eg ikkje lengar

et spørsmålstegn

der eg forventet utropstegn

Ragnar Kjartanssons «Bergen?»-skilt har blitt gjenstand for debatt etter at BTs kunstanmelder Renate Synnes Handal kalte det «den dyreste vitsen i by’n».

E det en anklage? en bønn?

e eg by nok for deg?

elskar du meg

ellar vendar du meg ryggen?

e det siste gang vi sees?

baby, please come home

Men Bergenbaby

eg é hjemme

tror eg i det minste

finnar spor i betongen

kyss fra mine egne føttar

fra en annen tid

Så mange gangar

har eg dratt

forlatt deg

for å så returnere

så koffor så needy

Bergen?

Ellar e det eg

som e den needy bitchen

som betvilar meg sjøl

så snart eg blir møtt

med et spørsmålstegn?

bekreft meg, e du snill!

Bergen?

definitivt

men ka med meg?

byen dryppar dråpar

men eg forsvinnar

ikkje

Velkommen hjem,

brosteinsbarn!